我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

南加79歲婦遭電話詐騙125萬 嫌犯還想騙第二次

洛杉磯訊
內陸一女性年長者被電話詐騙超過百萬元。（警方提供）
內陸一女性年長者被電話詐騙超過百萬元。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）警局近日向公眾發出警告，該市一名女性年長者被電話詐騙125萬元。

據當地媒體報導，10月間一名79歲女性年長者接到電話，來電者自稱是沃爾瑪公司國際代表（Walmart International representative），她被告知身分被盜竊並可能成為詐騙受害者。隨後，騙子稱，必須將125萬元存入其銀行的帳戶，否則會逮捕這名年長女性。該年長女性被騙子嚇到，立即按要求轉帳。

這次電話詐騙並沒有因騙子收到錢而結束。12月間，受害者又接到電話，嫌犯要求她再轉帳更多錢，並施加更多威脅。「倘若你不合作，將遭逮捕或被殺害」。

最終，受害者將遭遇告訴兒子，並於12月27日向警方報案。

警方表示，案件正在調查中，將與受害者和金融機構合作，追查這起詐騙案的幕後團夥。警方也呼籲公眾提供相關線索，協助調查。可電話聯係庫卡蒙加牧場市警局909-477-2800。

警方強調，任何單位和地方執法機構，不會打電話索要金錢或個人信息，並提醒公眾在懷疑來電是詐騙電話時，應立即結束與來電者互動，直接聯繫相應公司或機構，核實來電真實性。切勿使用來電者提供的任何聯繫信息，應從可信來源查找相關資訊。

南加 沃爾瑪

上一則

聯邦地區法院裁定 X須揭露言論審核標準

下一則

獅子會飢餓計畫 為弱勢群體送暖迎新年

延伸閱讀

南加79歲老嫗 遭電話詐騙125萬元

南加79歲老嫗 遭電話詐騙125萬元
布碌崙2023年槍擊謀殺案下降

布碌崙2023年槍擊謀殺案下降
皇后區北部汽車盜竊減少 華人社區顯著

皇后區北部汽車盜竊減少 華人社區顯著
屋崙亞裔警被殺 加州議會大廈降半旗致哀 兇嫌仍在逃

屋崙亞裔警被殺 加州議會大廈降半旗致哀 兇嫌仍在逃
高地市亞裔人口增多 比率約2成

高地市亞裔人口增多 比率約2成
南加警破獲盜竊團伙 曾入室盜竊40商戶

南加警破獲盜竊團伙 曾入室盜竊40商戶

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
李筱莉（右）在某次大會上擔任翻譯。（圖：李筱莉提供）

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2023-12-24 21:14
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高