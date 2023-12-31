聖蓋博市更新信號燈 部分街道交通受影響

聖蓋博市1月2日起更新信號燈系統。 （取自聖蓋博官網）

聖蓋博 市（San Gabriel）1月2日起將在多個交通繁忙路口更新信號控制系統和攝像頭，屆時將關閉部分街道，交通可能會受影響。

本次更新信號裝備和技術是聖蓋博市「可調節互動式交通信號控制項目」的一部分，更新期從1月2日起進行到2月底。更新後，主要路段的信號燈將有更高級的電腦系統控制，可以減少交通堵塞。這些道路包括Valley大道，聖蓋博大道，Del Mar大街，Las Tunas Drive以及Mission Road。

第一批進行安裝的路口包括：Valley Boulevard 與 New Avenue交叉口、Valley Boulevard 與 Del Mar Avenue交叉口， Valley Boulevard 與 San Gabriel Boulevard交叉口。之後則是Mission Road and Las Tunas Drive。

施工期間工人們會將線纜安裝在街邊地下，並在路口附近安裝控制箱。該項目資金來自大都會 交通局的550萬元撥款。

在2024年1月和2月期間，Valley大道South Charlotte Avenue 及 New Avenue之間路段將不定時關閉多條道路，僅剩一條西向路。民眾需留意道路關閉情況，小心駕駛。