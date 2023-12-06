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競選加州25選區參議員 饒影凡天普拜票爭取支持

記者邵敏／洛杉磯縣報導
饒影凡(紅色衣服者)和丈夫楊懷週（右一）、義工隨行拜票。（記者邵敏／攝影）
饒影凡(紅色衣服者)和丈夫楊懷週（右一）、義工隨行拜票。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市華裔市議員饒影凡(Yvonne Yiu)參選加州第25選區參議員，12月3日（周日）在天普市（Temple City）居民區拜票，她向選民介紹競選政見，希望投她一票。

饒影凡3日在天普市Live Oak公園附近街區，走訪當地選民，她挨家挨戶敲門，向選民發送競選資料，並介紹自己的競選政見，當天饒影凡丈夫楊懷週、幾名義工團隊人員隨行拜票。在與選民的面對面交談中，饒影凡針對民眾最關心的治安、教育和槍枝管理等議題，詳細介紹自己的政見。

饒影凡向選民介紹自己的競選政見。（記者邵敏／攝影）
饒影凡向選民介紹自己的競選政見。（記者邵敏／攝影）

饒影凡表示，第25選區覆蓋面廣、候選人競爭激烈，挑戰大。競選蒙市議員時，她曾拜訪3000家選民，此次義工團隊拜票目標是6萬戶選民，目前已拜訪1萬多戶，周末拜票時間通常從上午10時一直到晚上7時，她本人只要有時間就會親自參加，競選期間的拜票活動將持續到明年投票日3月5日。

饒影凡挨家挨戶敲門，向選民發送競選資料，介紹競選政見。（記者邵敏／攝影）
饒影凡挨家挨戶敲門，向選民發送競選資料，介紹競選政見。（記者邵敏／攝影）

加州參議員第25選區擁有100萬居民，其中亞裔接近30%、拉丁裔約20%，白人約佔50%；民主黨人約48%，共和黨人約22%。饒影凡介紹說，包括她本人在內，目前共有4位候選人，都是女性，其中兩位是亞裔、另兩位是西裔，因為還沒到參選人登記截止日，不排除會有其他人參選。

饒影凡3日在天普市Live Oak公園附近街區，走訪當地選民。（記者邵敏／攝影）
饒影凡3日在天普市Live Oak公園附近街區，走訪當地選民。（記者邵敏／攝影）

饒影凡先前在競選總部成立活動時指出，如果她當選，將是加州參議員第25選區首位第一代亞裔移民的參議員，對亞裔選民意義重大。她表示，首先要拿下超過10萬張選票贏得明年3月的初選，呼籲支持者全力相挺。

饒影凡與選民合影。（記者邵敏／攝影）
饒影凡與選民合影。（記者邵敏／攝影）

據悉，加州參議員第25選區，幾乎涵蓋聖蓋博谷地區華裔居住的主要城市，包括阿罕布拉（Alhambra）、亞凱迪亞（Arcadia）、蒙特利公園（Monterey Park）、羅斯密（Rosemead ）、 聖蓋博（San Gabriel）、天普市、聖瑪利諾（San Marino）、巴沙迪那（Pasadena）等。

參議員 加州 亞裔

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