我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

創享家集團 辦感恩晚宴

記者王若然／聖蓋博報導
南加州華人社團聯合會榮譽主席張素久。（記者王若然／攝影）
南加州華人社團聯合會榮譽主席張素久。（記者王若然／攝影）

美國創享家集團（Alpha G）和美國互惠財富集團（Sky Vision Holding）（兩者同屬一個集團）22日晚在聖蓋博（San Gabriel）舉辦了盛大的感恩晚宴，以答謝南加180多個社團、商會及數千會員多年來的支持。晚宴特別邀請來自中國的網紅歌手赫拉含青，為來賓獻上多首曲目。

美國互惠財富創享家集團創始人、執行長徐潤芝（Tiffany Xu）介紹說，當天晚上的餐會主題是感恩、回饋會員，與會嘉賓包括政商代表、會員、團體代表等超過300人。徐潤芝在晚宴上介紹，美國互惠集團目前已經發展成美國最大的華人財富理財平台，全美會員超過7000人。她說，「這些會員不僅是我們的家人，更是我們前進的動力。」「這幾年我們在美國開了18家分公司，在全美拓展了業務，包括保險理財、教育移民、保險理財、稅務規劃等。」

美國互惠財富在洛杉磯已經有20多年歷史，為很多華人所熟知。創享家平台是疫情以來新發展的，專門幫助新興企業家成長的平台。

出席晚宴的僑界領袖包括南加州華人社團聯合會榮譽主席張素久，南加州華人社團聯合會主席陳慧碧，美國南加州華人社團大聯盟執行主席孫英麗，橙縣華人商會基金會會長以及中美會計師協會理事長Mary Lin，社區活躍人士何美湄等。

來自中國的歌手赫拉含青演唱了多首曲目，包括「人生路漫漫」、「重逢」、「雲河」、「冬戀」、「天路」、串燒老歌、「最新民族風」、「貝如塔」、「離不開你」、「我EMO了」等。其他嘉賓歌手還有陳昕、陳慧碧、李剛等。

現場還有大抽獎環節，獎品包括優惠券、禮盒、赫拉含青簽名唱片等。

美國創享家集團和美國互惠財富集團22日晚在聖蓋博舉辦了盛大的感恩晚宴。（記者王若...
美國創享家集團和美國互惠財富集團22日晚在聖蓋博舉辦了盛大的感恩晚宴。（記者王若然／攝影）
美國互惠財富創享家集團創始人、執行長徐潤芝（Tiffany Xu）。（記者王若然...
美國互惠財富創享家集團創始人、執行長徐潤芝（Tiffany Xu）。（記者王若然／攝影）

華人 南加 加州

上一則

好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

下一則

好康報您知／大中華超市（GW Supermarket）

延伸閱讀

美國互惠財富、創享家平台 舉辦感恩晚宴

美國互惠財富、創享家平台 舉辦感恩晚宴
華人婦女聯合會感恩節送溫暖

華人婦女聯合會感恩節送溫暖
感恩節交通現車潮 洛杉磯公路塞爆閃起紅白燈海

感恩節交通現車潮 洛杉磯公路塞爆閃起紅白燈海
台灣商會感恩節義診 辦慈善餐會

台灣商會感恩節義診 辦慈善餐會
呂力川音樂會 為華人新移民教育平台募款

呂力川音樂會 為華人新移民教育平台募款
阿富汗西部再遇規模6.3強震 深度僅約10公里

阿富汗西部再遇規模6.3強震 深度僅約10公里

熱門新聞

張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

2023-11-19 19:35
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
報告顯示，大部分在餐廳用餐的美國人支付小費，不是一般認知。（Unsplash）

小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數

2023-11-21 20:42

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單