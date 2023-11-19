我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

65歲以上 失去白卡資格比例高

記者王若然╱洛杉磯報導
戴維斯加大（UC Davis）內科醫藥學教授Sergio Aguilar-Gaxiola。（視頻截圖）
戴維斯加大（UC Davis）內科醫藥學教授Sergio Aguilar-Gaxiola。（視頻截圖）

根據加州醫療保健服務廳（Department of Health Care Services，DHCS）的統計，失去白卡資格的人群中，相比19歲以下的人群，65歲以上長者丟失白卡的比例較大，失去資格最多的原因是程序（procedural）問題。

「加州聯邦醫療補助計畫」（Medi-Cal，俗稱白卡）在今年重新開啟資格審查。6月開始，逐漸有原白卡持有人失去白卡資格。

少數族裔媒體（EMS）日前舉辦線上研討會，邀請州醫療保健服務廳（以下簡稱DHCS）醫療保健福利和資格部門助理副主任黃盈嘉（Yingjia Huang，音譯），DHCS的管理式健保計畫（managed care plan）主任Michelle Retke等人，介紹白卡重新審核的最新數據，以及管理式健保計畫2024年的改變等內容。

黃盈嘉介紹，DHCS今年6至9月收集的數據，主要關注兩大群體，一是19歲以下人群，二是65歲以上長者。DHCS想要確保白卡的重新審核，不會嚴重影響這兩大群體的白卡持有率。黃盈嘉說，19歲以下人士的白卡持有率，比較穩定；但65歲以上人士相比之下，就有更多人失去白卡資格。且65歲以上人士的資格審查相對更複雜，需要更多時間確認資格。

總體來說，每月審核的民眾白卡資格中，平均約有21%的人失去資格。不過黃盈嘉表示，該比例相比其他州，算比較低了。失去資格的原因有很多，大部分人被退保是因程序問題。例如沒有寄回續約文件，或填寫的資料不正確。其他原因還包括收入不達標、受益人自願退出等。失去白卡資格最多的族群為西裔，其次為白人。在加州，西裔是白卡持有人數最多的族裔。

Michelle Retke介紹白卡於2024年1月1日在管理式健保計畫方面做出的調整。她說，加州21個縣的居民，可能會經歷健保方案調整。例如阿拉米達縣（Alameda），康曲柯士達縣（Contra Costa）及帝王縣（Imperial）將新增單一健保方案；艾爾度拉多縣（El Dorado）、阿爾平縣（Alpine）將新增雙健保方案。洛杉磯縣則沒有改變。民眾可留意加州政府郵寄的健保更改通知，或上網查找所在縣的健保計畫調整https://www.dhcs.ca.gov/MCP-Transition/Pages/Members.aspx#CountyTool

此外，2024年1月1日起，加州白卡將覆蓋無證移民。對此，戴維斯加大（UC Davis）內科醫藥學教授Sergio Aguilar-Gaxiola表示，加州無證農場工人將從中受益，不過如何深入無證移民群體，向他們宣傳白卡的好處，是一大難題。

加州白卡不僅為受益人提供醫療上的保障，2024年起還將服務擴大。如幫助即將失去住所的人或遊民尋找住所；受益人可享有租房訂金、首月和最後一個月租金減免，生活必須的電器購買補助。出院後，無住所的人可享有最多六個月的臨時住所服務等。

DHCS的管理式健保計畫主任Michelle Retke。（視頻截圖）
DHCS的管理式健保計畫主任Michelle Retke。（視頻截圖）
非營利組織Garden Pathways的COOJuan Avila。（視頻截圖...
非營利組織Garden Pathways的COOJuan Avila。（視頻截圖）
DHCS醫療保健福利和資格科助理副主任黃盈嘉。（視頻截圖）
DHCS醫療保健福利和資格科助理副主任黃盈嘉。（視頻截圖）

白卡 加州 健保

上一則

APEC企業領袖峰會 紐森大談加州環保優勢

下一則

感恩節享受美食 食物安全更要注意

延伸閱讀

洛杉磯10號公路縱火嫌犯圖片公布 30多歲身高6呎左腿燒傷

洛杉磯10號公路縱火嫌犯圖片公布 30多歲身高6呎左腿燒傷
次世代基因定序納健保 明年有望先適用11癌

次世代基因定序納健保 明年有望先適用11癌
親情健保攜社區組織 華社發蔬果

親情健保攜社區組織 華社發蔬果
無證移民總數 加州全美最高

無證移民總數 加州全美最高
被指釀10號公路大火 橋下承租方喊冤

被指釀10號公路大火 橋下承租方喊冤
加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

熱門新聞

歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25
嫌犯哈斯凱爾四世是低成本恐怖片導演，對各種武器非常痴迷。圖為其導演的電影畫面。 （Samuel Haskell Jr臉書）

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

2023-11-13 21:24
刮中500萬元的Neon Cash Party彩券。（取材自加州彩券局）

刮刮樂只買新開封第7、8、9張 「原則玩家」中500萬頭獎

2023-11-11 01:00

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足