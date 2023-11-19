65歲以上 失去白卡資格比例高

戴維斯加大（UC Davis）內科醫藥學教授Sergio Aguilar-Gaxiola。（視頻截圖）

根據加州 醫療保健服務廳（Department of Health Care Services，DHCS）的統計，失去白卡 資格的人群中，相比19歲以下的人群，65歲以上長者丟失白卡的比例較大，失去資格最多的原因是程序（procedural）問題。

「加州聯邦醫療補助計畫」（Medi-Cal，俗稱白卡）在今年重新開啟資格審查。6月開始，逐漸有原白卡持有人失去白卡資格。

少數族裔媒體（EMS）日前舉辦線上研討會，邀請州醫療保健服務廳（以下簡稱DHCS）醫療保健福利和資格部門助理副主任黃盈嘉（Yingjia Huang，音譯），DHCS的管理式健保 計畫（managed care plan）主任Michelle Retke等人，介紹白卡重新審核的最新數據，以及管理式健保計畫2024年的改變等內容。

黃盈嘉介紹，DHCS今年6至9月收集的數據，主要關注兩大群體，一是19歲以下人群，二是65歲以上長者。DHCS想要確保白卡的重新審核，不會嚴重影響這兩大群體的白卡持有率。黃盈嘉說，19歲以下人士的白卡持有率，比較穩定；但65歲以上人士相比之下，就有更多人失去白卡資格。且65歲以上人士的資格審查相對更複雜，需要更多時間確認資格。

總體來說，每月審核的民眾白卡資格中，平均約有21%的人失去資格。不過黃盈嘉表示，該比例相比其他州，算比較低了。失去資格的原因有很多，大部分人被退保是因程序問題。例如沒有寄回續約文件，或填寫的資料不正確。其他原因還包括收入不達標、受益人自願退出等。失去白卡資格最多的族群為西裔，其次為白人。在加州，西裔是白卡持有人數最多的族裔。

Michelle Retke介紹白卡於2024年1月1日在管理式健保計畫方面做出的調整。她說，加州21個縣的居民，可能會經歷健保方案調整。例如阿拉米達縣（Alameda），康曲柯士達縣（Contra Costa）及帝王縣（Imperial）將新增單一健保方案；艾爾度拉多縣（El Dorado）、阿爾平縣（Alpine）將新增雙健保方案。洛杉磯縣則沒有改變。民眾可留意加州政府郵寄的健保更改通知，或上網查找所在縣的健保計畫調整https://www.dhcs.ca.gov/MCP-Transition/Pages/Members.aspx#CountyTool

此外，2024年1月1日起，加州白卡將覆蓋無證移民。對此，戴維斯加大（UC Davis）內科醫藥學教授Sergio Aguilar-Gaxiola表示，加州無證農場工人將從中受益，不過如何深入無證移民群體，向他們宣傳白卡的好處，是一大難題。