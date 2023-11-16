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國科會研討會 交流人工智慧

聖地牙哥訊
陳嘉元在2023年科技論壇中強調台美學術科技產業交流的重要性，聚焦於「人工智慧革命」，並與專家學者共同探討AI的趨勢、可解釋性深度學習、生成式模型的力量、大型語言模型和自主式代理趨勢，以及機器人技術在零售運營中的應用，促進深入交流和討論。（科技組提供）
陳嘉元在2023年科技論壇中強調台美學術科技產業交流的重要性，聚焦於「人工智慧革命」，並與專家學者共同探討AI的趨勢、可解釋性深度學習、生成式模型的力量、大型語言模型和自主式代理趨勢，以及機器人技術在零售運營中的應用，促進深入交流和討論。（科技組提供）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組和聖地牙哥中華科工聯誼會，聯手主辦的2023年第三場國科會海外學術研討會，於11月4日在拉荷亞市桑福德再生醫學聯盟(Sanford Consortium for Regenerative Medicine) Roth 禮堂盛大舉行，主題為「2023科技論壇：人工智慧革命」(AI Revolution-Where We Stand and Where We Are Headed)。全天議程計有來自台美兩地逾百位科技專家學者及產業界人士參與，就此新興議題進行深入探討和交流。

聖地牙哥中華科工聯誼會陳昭文會長指出，去年11月底ChapGPT掀起了人工智慧產業變革，造成相關產業急速跟進。本次科技論壇匯集了學界與業界在AI領域的專家學者，研討生成式AI在自然語言及影像生成與瞭解的各項趨勢，審慎與檢視在A I快速發展的情況下如何了解及規範A I的行為。

國科會駐洛科技組組長陳嘉元在開幕式致詞時表示，為結合地緣與專業優勢，增進台灣與國際間學術、產業及技術交流，科技組與轄區的專業學術團體，共同舉辦海外學術研討會，透過國科會專案補助，深化台美學術科技產業交流。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組和聖地牙哥中華科工聯誼會，聯手主辦的2023年第...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組和聖地牙哥中華科工聯誼會，聯手主辦的2023年第三場國科會海外學術研討會。（科技組提供）
陳嘉元組長(中)與聖地牙哥中華科工聯誼會陳昭文會長(右六)、理事及演講者合影。（...
陳嘉元組長(中)與聖地牙哥中華科工聯誼會陳昭文會長(右六)、理事及演講者合影。（科技組提供）
陳昭文強調AI對產業的重大影響，並呼籲專家學者就生成式AI、AI行為規範、AI對...
陳昭文強調AI對產業的重大影響，並呼籲專家學者就生成式AI、AI行為規範、AI對各產業和勞動市場的影響進行深入討論。（科技組提供）

AI 聖地牙哥 人工智慧

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