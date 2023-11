國科會研討會 交流人工智慧

陳嘉元在2023年科技論壇中強調台美學術科技產業交流的重要性,聚焦於「人工智慧革命」,並與專家學者共同探討AI的趨勢、可解釋性深度學習、生成式模型的力量、大型語言模型和自主式代理趨勢,以及機器人技術在零售運營中的應用,促進深入交流和討論。(科技組提供)

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組和聖地牙哥 中華科工聯誼會,聯手主辦的2023年第三場國科會海外學術研討會,於11月4日在拉荷亞市桑福德再生醫學聯盟(Sanford Consortium for Regenerative Medicine) Roth 禮堂盛大舉行,主題為「2023科技論壇:人工智慧 革命」(AI Revolution-Where We Stand and Where We Are Headed)。全天議程計有來自台美兩地逾百位科技專家學者及產業界人士參與,就此新興議題進行深入探討和交流。

聖地牙哥中華科工聯誼會陳昭文會長指出,去年11月底ChapGPT掀起了人工智慧產業變革,造成相關產業急速跟進。本次科技論壇匯集了學界與業界在AI領域的專家學者,研討生成式AI在自然語言及影像生成與瞭解的各項趨勢,審慎與檢視在A I快速發展的情況下如何了解及規範A I的行為。