美國民主衰退 EMS探討憲法危機

馬斯克共介紹四種憲法危機情境，包括憲法指令不明確、政治行動不可行、機構失敗和政治意願缺失。（視訊會議截圖）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，簡稱EMS）11月10日舉行「美國民主的衰落」研討會，針對可能面臨的憲法危機進行了深入探討，希望透過分析威脅美國政治體系的多方面因素，尤其是隨著2024年總統大選的逼近。會議聚焦於憲法危機的定義，並從歷史先例和當前政治氛圍的角度進行分析，涉及議題包括拒絕接受選舉結果、政黨個人崇拜、崛起的獨裁情緒以及政治行為對憲法和法律的系統性違反等。

開場時會議主持人馬雷羅（Pilar Marrero）強調了這一系列討論，目的是提高公眾對於美國民主潛在衰退的認識，特別是在接近大選的敏感時期。

丹佛大學（University of Denver）政治學教授馬斯克 （Seth Masket）介紹了四種可能導致憲法危機的情境：憲法指令不明確、政治行動不可行、機構失敗和政治意願缺失。首先，憲法沒有明確指示如何應對某些情況時可能引發的危機，例如過去美國總統死亡時的繼任問題。接著，他討論了憲法本身的規定不明確時所導致的危機，比如19世紀時關於聯邦政府是否可以限制或廢除州內奴隸制的問題。第三種危機是機構失敗，如政府關門事件。最後，他談到了憲法明確規定要做的事，但政治上不可行的情況，例如彈劾 程序的難度，這可能是當前最相關的危機類型。

馬歇爾警告司法指令被拒絕執行可能引發的憲法危機，對2024年選舉構成潛在威脅。（視訊會議截圖）

紐約市 立大學（CUNY）約翰傑伊學院（John Jay College）憲法學教授馬歇爾（Gloria J. Browne-Marshall）提出警告，美國可能正走向一場由拒絕遵循司法指令引發的憲法危機，這對即將到來的2024年總統選舉構成潛在威脅。她強調，當執行機構無視最高法院的決定時，民主制度將面臨嚴峻考驗。這種威脅不僅限於理論討論，而是在當前的政治環境中已有跡象出現。

胡克認為，並非所有憲法解釋衝突都會導致危機，只有在解釋導致制度突然失效時才構成危機。（視訊會議截圖）

芝加哥法學院比較憲法學者胡克（Aziz Z. Huq）教授則從法律角度探討了憲法危機。他認為，並非所有憲法解釋上的衝突都會導致危機，因為憲法本身就是政治爭議的產物。他指出，只有當憲法解釋導致嚴重且突然的制度失效時，才會構成危機。