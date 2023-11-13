我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

美國民主衰退 EMS探討憲法危機

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
馬斯克共介紹四種憲法危機情境，包括憲法指令不明確、政治行動不可行、機構失敗和政治意願缺失。（視訊會議截圖）
馬斯克共介紹四種憲法危機情境，包括憲法指令不明確、政治行動不可行、機構失敗和政治意願缺失。（視訊會議截圖）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，簡稱EMS）11月10日舉行「美國民主的衰落」研討會，針對可能面臨的憲法危機進行了深入探討，希望透過分析威脅美國政治體系的多方面因素，尤其是隨著2024年總統大選的逼近。會議聚焦於憲法危機的定義，並從歷史先例和當前政治氛圍的角度進行分析，涉及議題包括拒絕接受選舉結果、政黨個人崇拜、崛起的獨裁情緒以及政治行為對憲法和法律的系統性違反等。

開場時會議主持人馬雷羅（Pilar Marrero）強調了這一系列討論，目的是提高公眾對於美國民主潛在衰退的認識，特別是在接近大選的敏感時期。

丹佛大學（University of Denver）政治學教授馬斯克（Seth Masket）介紹了四種可能導致憲法危機的情境：憲法指令不明確、政治行動不可行、機構失敗和政治意願缺失。首先，憲法沒有明確指示如何應對某些情況時可能引發的危機，例如過去美國總統死亡時的繼任問題。接著，他討論了憲法本身的規定不明確時所導致的危機，比如19世紀時關於聯邦政府是否可以限制或廢除州內奴隸制的問題。第三種危機是機構失敗，如政府關門事件。最後，他談到了憲法明確規定要做的事，但政治上不可行的情況，例如彈劾程序的難度，這可能是當前最相關的危機類型。

馬歇爾警告司法指令被拒絕執行可能引發的憲法危機，對2024年選舉構成潛在威脅。（...
馬歇爾警告司法指令被拒絕執行可能引發的憲法危機，對2024年選舉構成潛在威脅。（視訊會議截圖）

紐約市立大學（CUNY）約翰傑伊學院（John Jay College）憲法學教授馬歇爾（Gloria J. Browne-Marshall）提出警告，美國可能正走向一場由拒絕遵循司法指令引發的憲法危機，這對即將到來的2024年總統選舉構成潛在威脅。她強調，當執行機構無視最高法院的決定時，民主制度將面臨嚴峻考驗。這種威脅不僅限於理論討論，而是在當前的政治環境中已有跡象出現。

胡克認為，並非所有憲法解釋衝突都會導致危機，只有在解釋導致制度突然失效時才構成危...
胡克認為，並非所有憲法解釋衝突都會導致危機，只有在解釋導致制度突然失效時才構成危機。（視訊會議截圖）

芝加哥法學院比較憲法學者胡克（Aziz Z. Huq）教授則從法律角度探討了憲法危機。他認為，並非所有憲法解釋上的衝突都會導致危機，因為憲法本身就是政治爭議的產物。他指出，只有當憲法解釋導致嚴重且突然的制度失效時，才會構成危機。

紐約市 馬斯克 彈劾

上一則

南加淡江校友會年會 歡聚傳薪火

下一則

社區風行小而美超市 溫暖便民 不乏亞洲食物

延伸閱讀

被控有重大網安瑕疵 喬州投票系統憲法官司 明年初審判

被控有重大網安瑕疵 喬州投票系統憲法官司 明年初審判
眾議員蓋拉格偕中國民運人士 辦中國「國是會議」

眾議員蓋拉格偕中國民運人士 辦中國「國是會議」
內唐亞胡接連上美國媒體：「可能有」釋放人質潛在協議

內唐亞胡接連上美國媒體：「可能有」釋放人質潛在協議
穆迪降展望 美AAA信評穩定→負向

穆迪降展望 美AAA信評穩定→負向
拜習會前 中國買逾300萬噸美國大豆 彭博：尋求建立更緊密關係

拜習會前 中國買逾300萬噸美國大豆 彭博：尋求建立更緊密關係
封面故事／芝加哥市民提告 搭「無證客帳篷」暗地搞

封面故事／芝加哥市民提告 搭「無證客帳篷」暗地搞

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
微信名AJ的人，表示想邀請4名模特參加高跟鞋品牌活動。圖右為任霜霜（Gigi Yam）。（受訪者提供）

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

2023-11-07 20:49
面容清麗的女子進店後假裝問這問那拖住店員，但最後沒有任何購買。與此同時，一名男子進入店内經理辦公室盜竊。（圖：店家提供）

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2023-11-05 21:38
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
兩名武裝入室盜竊者試圖闖入洛杉磯的一戶人家，但勇敢的屋主扭轉了局勢，並與盜竊者發生了槍戰。（屋主監控影片）

洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪

2023-11-06 18:42
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」