洛聯合學區推LGBTQ+課程

洛杉磯聯合學區開始推行為期一周的LGBTQ+課程。(洛杉磯聯合學區網頁 )

10月是LGBTQ +歷史月，同時也是全國出櫃日，洛杉磯 聯合學區 (LAUSD)此時推出為期一周的LGBTQ+主題相關課程，盼能對不同族群有更多的理解和包容性。這些課程在家長和教育工作者中引發正反意見的討論。

該課程以工具包的形式呈現，包含圍繞身分的各種活動和討論，鼓勵學生詢問諸如「我是誰？」和「對自己感到滿意和替他人感到開心代表甚麼？」等問題，並輔以建構身分圖活動以促進討論。

課程還包含介紹知名的LGBTQ+人物，例如YouTube明星和LGBTQ+倡導者傑斯詹尼斯(Jazz Jennings)；美國同性戀解放運動先鋒和變裝皇后瑪莎詹森(Marsha Johnson)；以及加拿大跨性別演員艾略特佩吉(Elliot Page)，目的在向學生介紹LGBTQ+的榜樣以及他們對社會的貢獻。

該課程的重點是「盟友承諾」(pledge of allyship)，鼓勵學生承諾在提及教師、職員、同學和家庭時，能尊重差異，使用友善和具包容性的語言。該課程同時強調教育和鼓勵他人成為盟友的重要性。

隨著洛杉磯聯合學區小學開始實施LGBTQ+課程，家長、學生和社區的反應將持續受到關注。該學區仍然致力於促進包容性和相關意識，並且尊重對LGBTQ+的多種觀點。