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台灣生技研討會 200多位產學專家交流

記者張庭瑜／洛杉磯報導
「第七屆南加州台灣生技研討會-- 生技發現、開發與實現」日前舉行，吸引超過200多名專家學者參加。（記者張庭瑜／攝影）
「第七屆南加州台灣生技研討會-- 生技發現、開發與實現」日前舉行，吸引超過200多名專家學者參加。（記者張庭瑜／攝影）

南加州台灣人生物科技協會（SoCal Taiwanese Biotechnology Association, SoCal TBA）和駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組共同合辦「第七屆南加州台灣生技研討會-- 生技發現、開發與實現」，本次研討會吸引來自台美各地產業界、學術界共200多名專家學者參加，探討當前最新生物科技議題。

南加州台灣生技研討會是南加州地區每年一度盛大生技醫藥產業盛事，今年於9月16日在南加州大學（USC）醫學院校區（HSC）舉行，吸引來自各生物科技相關領域從業人員，齊聚一堂分享最新研究成果和產業經驗。今年研討會專注於生物資訊、精準醫療、藥物開發和細胞治療等近年來備受矚目的領域，活動內容不僅包括多位優秀演講嘉賓精采演講，還設有創業和生涯規畫講座。

閻雲博士（右一）和羅沛恩會長（左一）合影，象徵著台美生物科技領域領袖團隊合作精神...
閻雲博士（右一）和羅沛恩會長（左一）合影，象徵著台美生物科技領域領袖團隊合作精神。（記者張庭瑜／攝影）

首位特邀講者是前台北醫學大學校長、現任Theragent Inc董事兼執行長閻雲博士，他也是國際知名癌症醫學專家，他發表了「CAR-T免疫療法及其挑戰」主題演講，並分享他近年來研究成果和生技團隊領導經驗。

陳嘉元表示，透過此次研討會，能夠促進台灣與國際間的學術和產業深度交流，推動科技創...
陳嘉元表示，透過此次研討會，能夠促進台灣與國際間的學術和產業深度交流，推動科技創新，實現國際化跨域科技產業合作。（記者張庭瑜／攝影）

經文處科技組組長陳嘉元表示，通過舉辦海外學術研討會，科技組能夠有效整合所在地專業優勢，促進台灣與國際間學術和產業深度交流。

南加州台灣人生物科技協會會長羅沛恩指出，南加州是全球生物科技產業重鎮，洛杉磯、爾灣和聖地牙哥三大城市匯聚眾多台灣生技專才。協會在此發揮交流平台作用，每年舉辦多場講座、社交活動和年度研討會，凝聚南加生技專業人才，促進學術界和產業界相互交流，持續深化台美合作。

除主題演講外，本次研討會還設有不同領域座談會，包括生技製藥趨勢、醫學資訊AI、創新創業、台灣生技市場、醫療儀器和職涯發展等議題。座談會講者陣容強大，包括永生（StemCyte International Ltd）公司董事長王嘉宗博士、輝瑞（Pfizer）Translational OncologyDirector王一明博士、美國家扶醫學診斷中心院長陳昌平、UCLA 教授簡艾琪等。主辦單位也希望透過這次研討會，匯集行業精英智慧，推動科技進步，促進台美交流，為更多人才和企業帶來機會。

南加 加州大學 醫學

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