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休假赴茂宜島救援 李樹廣獲讚揚

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
李樹廣在舊金山華埠長大。（李樹廣提供）
李樹廣在舊金山華埠長大。（李樹廣提供）

舊金山亞裔消防隊員協會主席李樹廣（Stan Lee) 為首的協會成員10人，在茂宜島悲劇發生之後，利用自己的休假時間前往茂宜島拉海納 （Lahaina）地區進行義工救援行動。在完成行動後返回舊金山，受到各界廣泛讚譽。

但是回到灣區的李樹廣並沒有停歇。他在舊金山唐人街組織活動，分享救援經歷，繼續為茂宜島重建募捐，並計畫10月初再次利用積累的假期，帶領新一批消防員義工前往茂宜島。

李樹廣幼年習武照。（李樹廣提供）
李樹廣幼年習武照。（李樹廣提供）

李樹廣說：「我知道新聞報導的規律，可能過幾個禮拜，美國其他地方發生了什麼事，茂宜島就被遺忘了。但是災難造成的影響並不會馬上消失，重建需要很長時間。我有定期去茂宜島支持重建的長期計畫。」

李樹廣在茂宜島幫助滅火。（亞裔消防員協會提供）
李樹廣在茂宜島幫助滅火。（亞裔消防員協會提供）

李樹廣表示，9/11恐怖襲擊發生的時候，自己還只是一個年輕的消防隊員。因為駐紮在金山灣區無法前往幫助。他說：「而這次，我真的不能再坐視不理了。作為舊金山亞裔消防隊員的主席，我要去幫助夏威夷，因為我們都是AAPI（亞太裔），」他說，「尤其是我們有一位隊員在茂宜島長大，另一位隊員曾在茂宜島消防隊工作過很長時間。」

李樹廣和隊友接受舊金山市議會表彰。（亞裔消防員協會提供）
李樹廣和隊友接受舊金山市議會表彰。（亞裔消防員協會提供）

李樹廣出生在洛杉磯，半歲時隨家人來到灣區，在舊金山華埠長大。加入消防隊後，李樹廣主要駐紮在舊金山米慎街（Mission Street）消防隊。他回憶，當時消防隊內亞裔消防隊員很少。

茂宜島 舊金山 亞裔

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