一周數起 南加野熊泳池納涼 專家：勿接近餵食

在南加的炎炎夏日裡，野熊也在想方設法進行避暑。（Burbank Police Department)

在南加 炎炎夏日裡，野熊也在想方設法進行避暑。洛杉磯 地區的一居民在一周內三次拍到了一隻熊在自家游泳池裡玩水的視頻。

（視頻來源：Burbank Police Department、Ed Afsharian、KTLA，記者子為後製）

阿夫沙裡安（Ed Afsharian）向KTLA電視台分享了視頻，視頻中的熊看似愉悅地在後院游泳池暢游，清涼避暑。視頻的拍攝地點為洛杉磯市中心以北約 15哩的拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）山麓的一戶人家，在這家泳池裡，一隻母熊和一隻幼崽在游泳池裡嬉戲。

阿夫沙裡安說，這段視頻是在7月31日中午拍攝的，當時熊爬過鄰居的柵欄進入了游泳池。兩隻熊玩了大約半小時，然後離開，但在上路之前還把垃圾桶翻了一圈。

房主表示，他們在附近居住了25年，雖然聽說該地區有熊出沒，但自家的泳池從未有熊光顧過。

上周，同在拉肯亞達弗林楚奇拍攝的另一視頻中，也有一隻熊媽媽和一隻幼崽在浴缸裡嬉戲，目前還不清楚這兩個視頻中的主角是否相同。

7月28日，在布班克（Burbank）附近，有人看到另一隻熊在後院的浴缸裡納涼。布班克警察局分享的視頻顯示，這隻熊直立在浴缸裡，看起來幾乎就像房主的客人。

「我當時在樓上，聽到很多騷動和一些嘟嘟聲，」房主劉易斯（Diana Lewis）表示， 「牠就在這裡，只是在按摩浴缸裡享受樂趣。」那隻熊最終離開了浴缸，爬上一棵樹，在那裡停留了幾個小時，最後才下來並返回維爾杜戈山Verdugo Mountains）。

劉易斯表示，她願意讓這隻熊在浴缸裡納涼，但野生動物官員們警告公眾，無論熊看起來多麼可愛，都不應該餵食或接近牠們，人類和熊最好彼此保持安全距離。隨著氣溫持續飆升，在市區遭遇熊的可能性更大。

為了減少與熊接觸遭遇不幸的可能性，國家公園管理局（National Park Service）列出了一系列避免與熊對峙的提示，並告示公眾如果與熊面對面該如何應對，這些建議包括平靜地與熊交談，讓熊知道你是人類而不是獵物，盡可能保持冷靜。同時，專家建議不要通過逃跑和爬樹來躲避熊，也不要讓熊吃你的食物。