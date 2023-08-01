消防員闢隔離帶 內陸邦尼山火受控制達20%

邦尼野火已經持續數日。（居民提供）

南加 內陸大規模邦尼火災（Bonny fire ）從開始至今，已經持續數日。據河濱縣消防局31日表示，野火燃燒2305畝，控制20%。截至發稿，逾2000名消防人員在現場撲火，並繼續努力清理植被，開闢隔離帶，避免火場進一步擴大。目前，原計畫在8月7日全面控制野火目標沒有改變。

據邦尼火災現場總指揮本納特（Andrew Bennett）表示，30日滅火進展順利，較比先前有了不少成果。消防人員在火場周邊開闢多條隔離帶。火場西部及西南多個地點的火勢已經基本得到控制，消防員有信心將這部分的野火完全撲滅。火場鄰近社區部分需要格外警惕，靠近Anza社區的野火雖然得到控制，但仍不可掉以輕心出現新的燃火點。當地風力是每小時40哩，如果風力不增強，30日當天會開闢更多隔離帶，進一步增加野火控制區域。

河濱縣消防局表示，火場周邊部分社區撤離令仍有效，這些地點包括：聖地牙哥 縣邊界線以北，Bonny Lane以東，以及Ramsey Roady以南和Chapman Road以西。包括Anza Borrego State Park以西的多個社區仍維持疏散警告。

河濱縣消防局在聲明中說，邦尼火場陡峭和崎嶇的地形對於滅火是一個嚴峻挑戰。目前的天氣狀況以及可能出現雷暴，也增加了火災發展的不確定性。消防人員會盡力將野火限制在小範圍內，消除起火點，並在火場附近建築周邊開闢隔離帶。

據官方消息，參加滅火的消防員約有2066人，來自河濱縣消防局及周邊城市消防局，還有相關機關的消防人員。此外，還有至少七架滅火飛機在空中支援滅火作業。