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抗暑 洛市路面塗淺色漆 白天下降15度

編譯陳盈霖／綜合外電報導
洛市在特定街道上塗上淺色塗層，降低溫度。（KCRW news）
洛市在特定街道上塗上淺色塗層，降低溫度。（KCRW news）

NewsBreak報導，因應氣候變遷導致氣溫逐年上升，洛市採取應對計畫，包括在某些社區的街道路面塗上一層淺色耐用油漆，及栽種樹苗等。其中，層淺色油漆最大作用並非為了美觀或讓人在晚上看得更清楚，而是為降低周圍空氣溫度。

傳統上，大部分用於鋪設道路的原料是瀝青，而瀝青在自然光下呈黑色。由於深色吸收太陽光線的能力比淺色高得多，故將瀝青表面塗上淺色塗料，可在夜間更快冷卻，從而降低周圍溫度。

許多人可能會認為「為什麼不用混凝土鋪設街道，混凝土是淺灰色的。」正如「大英百科全書」（Brittanica）所述，瀝青傳統上用於鋪設道路，因它比混凝土便宜，鋪設效率更高，交通可更快恢復流動，且瀝青多孔的特性，吸水性更強。

根據KCRW，許多鄰近街道居民表示，粉刷成淺色道路後，他們感覺比以前涼爽。洛市表示，淺色路面可使街道表面在白天就能涼爽15度。

除粉刷淺色表面外，洛市目前也正在特定區域上種植樹苗，期盼未來街道上有大片樹蔭遮涼。然這項計畫有其缺點，樹苗需很長的生長時間，且生長過程需大量水資源，在這個經常乾旱的地方，水資源並不豐沛。

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