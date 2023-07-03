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夏日時尚好物：淨水、助眠、跑步腰帶、男性沐浴禮包

記者張宏╱洛杉磯報導
夏天睡眠床具最需要的功能是吸濕排汗，Honeydew Sleep 100% Organic Bamboo Sheets是百分百有機竹纖維床單組合。（品牌網站圖片）
夏天睡眠床具最需要的功能是吸濕排汗，Honeydew Sleep 100% Organic Bamboo Sheets是百分百有機竹纖維床單組合。（品牌網站圖片）

隨著國慶日來臨，南加州也進入夏天，意味著需要更乾爽的睡眠體驗，更多的水，更多的維他命和戶外運動，本期推薦一系列讓人們更清爽便利度過夏季的時尚好物。

讓自來水變得更可口的義大利LANG TheWell淨水器。夏天人們需要攝入更多的水，白水更健康零負擔。這款淨水器通過三重過濾系統淨化自來水，使用反滲透去除自來水中的沉積物、氣味、味道和有害顆粒，同時添加健康、天然礦物質的均衡混合物。操作簡單，只需按一下按鈕即可提供新鮮美味的水。通常是不到四分鐘就能過濾1升的水，還可選擇冷熱水，很滿足一些華人即使夏天也愛喝熱水習慣。雖然容器使用塑料製成，但不含微塑料。隨機贈送的三種水質密封膠囊，裡面不含礦物質和香料，但可提供瑞士礦泉水和檸檬口味的口感選擇。

讓自來水變得更可口的義大利LANG TheWell淨水器。（品牌網站圖片）
讓自來水變得更可口的義大利LANG TheWell淨水器。（品牌網站圖片）

夏天睡眠床具最需要的功能是吸濕排汗，Honeydew Sleep 100% Organic Bamboo Sheets是百分百有機竹纖維床單組合，提供柔軟絲滑的觸感，可在夏日夜晚睡得更涼爽。Honeydew Sleep是加州本地手工品牌，其生產各種寢居，包括枕頭和抱枕等。這組床單套裝包括1件床笠（分體特大號床和分體式大號床有2件床笠）、1件床單和 2個展示枕套。特別設計的角帶可保持床笠固定和整潔，適合深度達20英寸的床墊。

SpaLife Beauty Vitamin C Hydro-Jelly Eye...
SpaLife Beauty Vitamin C Hydro-Jelly Eye Cream是一款包含維他命C的眼霜。（品牌網站圖片）

皮膚在夏季也需要更多維他命，SpaLife Beauty Vitamin C Hydro-Jelly Eye Cream是一款包含維他命C的眼霜，充滿彈性的水分可提亮膚色，且不會給皮膚帶來負擔。這款輕盈的凝膠狀眼霜採用維生素C和活力綠茶配製而成，有助於提亮黑眼圈並消除浮腫，挽救夏天熬夜或者水腫。只需輕拍眼睛下方直至吸收，就會看到眼睛周圍的光澤感。

FlipBelt Zipper Running Belt是一款收納腰帶，可收納手...
FlipBelt Zipper Running Belt是一款收納腰帶，可收納手機、鑰匙和護照等物。（品牌網站圖片）

戶外運動絕對是夏天主旋律，戶外以輕便為主，但是身上還是要攜帶手機和鑰匙等小東西，尤其對於女性來說更是很多小物件。FlipBelt Zipper Running Belt是一款收納腰帶，包含經典跑步腰帶和拉鍊跑步腰帶兩款，腰帶緊貼臀部，採用吸濕排汗面料製成，多個口袋開口，方便快速輕鬆拿取。拉鍊款還有安全拉鍊口袋可存放護照或錢包，是戶外運動和旅行的必備好物。腰帶的收納空間很有彈性，鑰匙、手機甚至水瓶都能放入，且腰帶夠寬，佩戴舒適且不會捲起。

SpaLife Beauty All Natural Bath and Body...
SpaLife Beauty All Natural Bath and Body Luxury Spa Men's Sandalwood Gift Set是一款男性沐浴和身體檀香系列禮包。（品牌網站圖片）

男性的夏天意味著更多的汗水，SpaLife Beauty All Natural Bath and Body Luxury Spa Men's Sandalwood Gift Set是一款檀香系列的男性沐浴和身體禮包，包含七種單品，有沐浴露、泡泡浴、潤膚露、沐浴啫哩、沐浴水晶和海綿，所有產品排列在可重複使用的隔熱袋內。男士們在夏季運動後可放鬆身心，享受輕鬆的泡泡浴或清爽淋浴。

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