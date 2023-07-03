夏日時尚好物：淨水、助眠、跑步腰帶、男性沐浴禮包

夏天睡眠床具最需要的功能是吸濕排汗，Honeydew Sleep 100% Organic Bamboo Sheets是百分百有機竹纖維床單組合。（品牌網站圖片）

隨著國慶日來臨，南加州 也進入夏天，意味著需要更乾爽的睡眠體驗，更多的水，更多的維他命和戶外運動，本期推薦一系列讓人們更清爽便利度過夏季的時尚好物。

讓自來水變得更可口的義大利 LANG TheWell淨水器。夏天人們需要攝入更多的水，白水更健康零負擔。這款淨水器通過三重過濾系統淨化自來水，使用反滲透去除自來水中的沉積物、氣味、味道和有害顆粒，同時添加健康、天然礦物質的均衡混合物。操作簡單，只需按一下按鈕即可提供新鮮美味的水。通常是不到四分鐘就能過濾1升的水，還可選擇冷熱水，很滿足一些華人即使夏天也愛喝熱水習慣。雖然容器使用塑料製成，但不含微塑料。隨機贈送的三種水質密封膠囊，裡面不含礦物質和香料，但可提供瑞士礦泉水和檸檬口味的口感選擇。

讓自來水變得更可口的義大利LANG TheWell淨水器。（品牌網站圖片）

夏天睡眠床具最需要的功能是吸濕排汗，Honeydew Sleep 100% Organic Bamboo Sheets是百分百有機竹纖維床單組合，提供柔軟絲滑的觸感，可在夏日夜晚睡得更涼爽。Honeydew Sleep是加州本地手工品牌，其生產各種寢居，包括枕頭和抱枕等。這組床單套裝包括1件床笠（分體特大號床和分體式大號床有2件床笠）、1件床單和 2個展示枕套。特別設計的角帶可保持床笠固定和整潔，適合深度達20英寸的床墊。

SpaLife Beauty Vitamin C Hydro-Jelly Eye Cream是一款包含維他命C的眼霜。（品牌網站圖片）

皮膚在夏季也需要更多維他命，SpaLife Beauty Vitamin C Hydro-Jelly Eye Cream是一款包含維他命C的眼霜，充滿彈性的水分可提亮膚色，且不會給皮膚帶來負擔。這款輕盈的凝膠狀眼霜採用維生素C和活力綠茶配製而成，有助於提亮黑眼圈並消除浮腫，挽救夏天熬夜或者水腫。只需輕拍眼睛下方直至吸收，就會看到眼睛周圍的光澤感。

FlipBelt Zipper Running Belt是一款收納腰帶，可收納手機、鑰匙和護照等物。（品牌網站圖片）

戶外運動絕對是夏天主旋律，戶外以輕便為主，但是身上還是要攜帶手機 和鑰匙等小東西，尤其對於女性來說更是很多小物件。FlipBelt Zipper Running Belt是一款收納腰帶，包含經典跑步腰帶和拉鍊跑步腰帶兩款，腰帶緊貼臀部，採用吸濕排汗面料製成，多個口袋開口，方便快速輕鬆拿取。拉鍊款還有安全拉鍊口袋可存放護照或錢包，是戶外運動和旅行的必備好物。腰帶的收納空間很有彈性，鑰匙、手機甚至水瓶都能放入，且腰帶夠寬，佩戴舒適且不會捲起。

SpaLife Beauty All Natural Bath and Body Luxury Spa Men's Sandalwood Gift Set是一款男性沐浴和身體檀香系列禮包。（品牌網站圖片）

男性的夏天意味著更多的汗水，SpaLife Beauty All Natural Bath and Body Luxury Spa Men's Sandalwood Gift Set是一款檀香系列的男性沐浴和身體禮包，包含七種單品，有沐浴露、泡泡浴、潤膚露、沐浴啫哩、沐浴水晶和海綿，所有產品排列在可重複使用的隔熱袋內。男士們在夏季運動後可放鬆身心，享受輕鬆的泡泡浴或清爽淋浴。