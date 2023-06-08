谷歌人談行業真相 生命周期短

2000年代初期的互聯網泡沫破滅減少了超過100萬個工作崗位，許多公司一夜之間倒閉。（記者葛歆睿╱翻攝）

2023年還未過半，科技公司在灣區 的裁員 人數已經超過2022年全年，達到1萬4800人。這讓那些在過去10年進入這個行業、趕上矽谷「黃金時代」、習慣了「好日子」的年輕人哀嚎遍野。然而，在親身經歷過2000年代互聯網泡沫破滅的A女士看來，這不過是科技行業下行周期的「正常裁員」。

「這其實根本就是一個高科技行業的常態，年輕人沒經歷過，不知道高科技行業的真相，才誤以為高科技一直一片繁華。」

A女士目前在谷歌工作，級別是Level 7。她表示，高科技公司的生命周期非常短暫，而且增長和衰落的速度都很快。通常只有20年、10年、甚至5年就會有一次大規模裁員，只不過每次都是在不同的區域，之前沒有發生過在互聯網。

她說：「在事業早期經歷這個過程，你就知道了這個行業的常態，可能會發生什麼。下一次可能更嚴重，這就是現實。」儘管高科技行業工作以優渥的薪酬福利、股票粉紅色、和免費午餐而聞名，但高科技員工非常容易失業。

A女士表示，那些在「黃金時代」畢業的年輕人很幸運，但同時也被互聯網過去10年無限增長的假象所迷惑，因此才會在大規模裁員到來時感到震驚。而她則是正好在2000年剛一畢業，就趕上互聯網泡沫破滅，從夏天實習到年底畢業來灣區思科（CISCIO）工作，短短6個月內，求職就業 市場已經崩潰。

據A女士回憶，她入職沒多久，思科就進行了有史以來最大規模的裁員，而股價也在結束了連續10年的翻倍增長後，從頂點回落至腰斬。「我親眼目睹了從全盛時期跌倒谷底。經過那一場後，不會再有任何驚訝。驚訝在20多年前已經發生過了。」