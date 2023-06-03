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華裔女麻醉師 學開飛機圓夢

記者楊青/洛杉磯報導
聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）在安居樂業之後翱翔藍天，短短兩年内通過兩個級別的飛行員考試。（周盈秋提供）
聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）在安居樂業之後翱翔藍天，短短兩年内通過兩個級別的飛行員考試。（周盈秋提供）

人生每個階段都有目標。聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）在安居樂業之後翱翔藍天，短短兩年内通過兩個級別的飛行員考試，衝刺進階大型商用飛機女飛官。

麻醉師工作起來常常是夜以繼日，「如果是白内障、去表皮瘤小手術，一天八、九個；如果是内臟或移植手術，通常一天一至兩個，重大手術需要兩位麻醉師接班」，周盈秋說，因須全程陪同病人手術，所以平常每天工作十小時。

繁忙的工作還有時間學開飛機？周盈秋說，當學業和工作都塵埃落定後，她仍希望自己每天都有努力的方向和目標，極限運動就是她人生新目標之一。

從小隨父母從廣州移民美國，周盈秋在洛杉磯聯合學區長大，戴維斯加大畢業後又上威斯康辛醫學院。像很多亞裔家庭一樣，父母從小給寶貝女兒安排的大多都是與學習有關的課外活動，畫畫、跳舞、樂器等，「我小時幾乎沒有參加過什麽體育運動」，她笑說，所以當自己想要學開飛機時，開始不敢跟父母講，生怕他們擔心或阻止。

從小就對複雜儀器感興趣的周盈秋，發現自己對飛機情有獨鍾，聖地牙哥又正好有很大的飛行俱樂部，各種人才聚集，學飛機也比其他地方便宜，這麽好的機會怎麽不去試試看？沒想到一試，她真的就喜歡了。

兩年前開始踏入了聖地牙哥飛行俱樂部，這是全美最大的飛行俱樂部之一，有100多架飛機可以租用，還有很多經驗豐富的教練，「教練第一次就讓我飛，掌握操縱杆」，周盈秋說，她當時和教練分坐在駕駛艙兩邊，「我當時興奮，忘記了害怕」，飛機在聖地牙哥上空盤旋，美景全收眼底，每小時90-100哩的飛速，感覺非常美麗。

一周飛兩次，每次60至90分鐘。六個月後，周盈秋順利拿到小飛機執照（private plane license），不但可以自己單飛，還可以帶人。

學無止境。拿到初級執照後，周盈秋開始挑戰難度更高的儀器飛行員（Instrument license），也就是在肉眼看不見的情況下飛行，這種飛行嚴重依賴塔台導航，主要學習航空技術和通訊溝通，塔臺說話非常快，飛行屏幕上出現的信息常常五秒内就會消失，飛行員需要全神貫注，耳聰目明手快。

240小時的飛行訓練， 周盈秋同樣在半年内完成，順利通過考試。期間，她飛遍了加州各地，最遠12小時往返聖地牙哥和舊金山北面海灣。

「真是挺貴的運動」，Kimberly說，初級階段租飛機每小時130元，教練一小時70元左右，一堂課約200多元，一個星期500元左右。這兩年的花費不下3萬元。

「說實在花這麽多錢、這麽多時間，有時也感覺罪惡（guilty）」，周盈秋笑說，但找到了自己很喜歡的東西，遇到很多同好，還是真心高興。

駕駛飛機很特別，但安全也是很多人的關注。周盈秋說，她每次飛行之前都會特別關注天氣變化，身體狀況不佳時也不會飛。她表示，在工作見到很多突發的病人和傷員，引發她對人生的思考，能夠做自己喜歡做的事情，是人生的幸福。

對寶貝女兒開飛機，周家父母五味雜陳。周媽媽說，心裏一萬個擔心；周爸爸小武則說，一定找時間跟孩子一起飛，表達支持。

聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）和父母。（周盈秋提供）
聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）和父母。（周盈秋提供）
聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）在安居樂業之後翱翔藍天，短...
聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）在安居樂業之後翱翔藍天，短短兩年内通過兩個級別的飛行員考試。（周盈秋提供）
聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）在安居樂業之後翱翔藍天，短...
聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）在安居樂業之後翱翔藍天，短短兩年内通過兩個級別的飛行員考試。（周盈秋提供）
Kimberly平常還喜歡登山健行，鍛煉體能。（周盈秋提供）
Kimberly平常還喜歡登山健行，鍛煉體能。（周盈秋提供）
聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）在安居樂業之後翱翔藍天，短...
聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）在安居樂業之後翱翔藍天，短短兩年内通過兩個級別的飛行員考試。（周盈秋提供）
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聖地牙哥加大醫院華裔女麻醉師周盈秋（Kimberly）在安居樂業之後翱翔藍天，短短兩年内通過兩個級別的飛行員考試。（周盈秋提供）
Kimberly潛水，鍛煉體能。（周盈秋提供）
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Porto's糕點是Kimberly的最愛。（周盈秋提供）
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