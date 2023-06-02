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口罩實時顯示字幕還可翻譯 華人設計獲繆斯設計獎

記者邵敏／洛杉磯報導
字幕口罩不僅可以實時顯示佩戴者的言語內容，還具備翻譯功能。（受訪者提供）
字幕口罩不僅可以實時顯示佩戴者的言語內容，還具備翻譯功能。（受訪者提供）

美國繆斯設計獎（Muse Design Award）近日揭曉2023年度獲獎作品，洛杉磯縣華裔居民曾鼎設計的字幕口罩，獲得安全類、數字電子類雙料獎項。這款口罩不僅可以實時顯示佩戴者的言語內容，甚至還具備翻譯功能。

曾鼎，一位才華橫溢的設計師，就職於美國通用汽車公司（General Motors）北好萊塢概念設計中心，曾在富豪汽車（Volvo，亦稱沃爾沃）的加州概念與設計中心工作，參與眾多概念和量產項目。

此番由曾鼎設計的字幕口罩，榮獲全球創意設計領域中最具影響力的國際獎項之一。這款口罩採用數字墨水屏技術，實時顯示佩戴者的言語內容，不僅為醫療工作者、聽障人士等群體提供便利，也同樣適用於嘈雜環境工作的人們。獨特的字幕口罩甚至具備翻譯功能，可促進跨語言交流。這一創意設計突破傳統口罩局限，將現代科技與實用性需求相結合，為人們帶來更加便捷和互動的口罩使用體驗。

在談到設計字幕口罩的初衷時，曾鼎說靈感來自疫情期間與一位聽障友人談話。因為當時雙方都戴著口罩，聽障友人不但很難聽清，也無法讀唇語，如何解決此類困境一直縈繞在這位設計師的腦海裡。

除字幕口罩外，曾鼎設計的雙體帆船也榮獲繆斯設計獎銀獎。雙體船清風號（Kazamaru 75）是一艘長達75呎的大型帆船。不同於傳統的帆，這艘船的船帆為機翼形，極大提高航行效率，同時又能像傳統船帆一樣方便收攏展開。這艘船的另一大特點，擁有第二層甲板一樣的頂棚（canopy），乘客可以在這裡享受海風和日光浴。別具一格的巧思、極具張力的造型設計，讓雙體帆船作品廣受讚譽。

曾鼎的本職是一名汽車設計師，他在富豪就職期間曾發布TIO概念車。這是一輛單人城市通勤車，獨特的瘦高比例可以方便乘客上下車，巨大的前擋風玻璃是顯示數字內容的屏幕。這一設計突破傳統汽車的限制，展示未來出行理念的獨到見解。

這位年輕的華裔設計師，同時也是洛杉磯一家電台的合夥人之一，他主持的播客（Podcast）節目，吸引數萬名來自世界各地的設計同行和學生。通過節目，曾鼎分享自己對設計的熱愛、對行業發展的見解，為新一代設計師提供寶貴指導和靈感。

曾鼎就職於通用汽車公司北好萊塢概念設計中心。（受訪者提供）
曾鼎就職於通用汽車公司北好萊塢概念設計中心。（受訪者提供）
雙體船清風號的船帆為機翼形，極大提高航行效率。（受訪者提供）
雙體船清風號的船帆為機翼形，極大提高航行效率。（受訪者提供）

口罩 汽車 洛杉磯

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