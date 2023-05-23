疫期 全美失50萬套可負擔房

自2020年疫情爆發以來，美國已經失去了50多萬套可負擔房，約占全國房屋總數的8％。（記者趙健／攝影）

雖然近年來美國推出了不少可負擔房開發的補貼政策，但這類房屋的總量卻在減少。根據「穆迪分析」（Moody's Analytics）近日發布的報告，自2020年疫情 爆發以來，美國已經失去了50多萬套可負擔房，約占全國房屋總數的8％。

報告指出，造成這一現象的主要原因，是很多可負擔房的「低收入 住房稅收抵免」（Low-Income Housing Tax Credit，簡稱LIHTC）的合規期限已滿；受如今高租金 環境的驅使，投資者更願意轉向市場化租賃，以獲得更高的投資回報。

LIHTC計畫始於1986年，該項目通過提供一定期限的稅收抵免補貼，鼓勵開發商建造或翻新可負擔房屋，但房產的可負擔性質通常須維持30年。 LIHTC計畫包括兩種類型的補貼：9%或4%的稅收抵免。9%的抵免通常適用於新建住房項目，而4%抵免主要適用於現有住房的翻新，或以併購方式進行的房屋開發。該計畫鼓勵美國數以萬計可負擔房屋的建設，為低收入家庭提供穩定和可負擔的住房選擇。

在所有受惠於LIHTC計畫的租戶中，超過一半（53％）的租戶為極低收入人群，即家庭收入等於或低於貧困線或地區收入中位數的30％。由於近幾年租金飆漲，這些低收入群體在可負擔房屋中支付的租金，往往遠低於市場租金。因此，近年來這類房屋的業主在LIHTC合規期滿後，往往不再重新申請補貼，而是選擇進入租賃市場，以獲取更高的租金收入。

「穆迪分析」的數據顯示，自2020年疫情爆發以來，美國已經失去50多萬套可負擔房屋。且在未來五年內，預計將有18.8萬套擁有LIHTC的房屋到期，屆時可能有更多可負擔房屋轉而走向市場，全國的可負擔住房危機將不斷加劇。拉斯維加斯（Las Vegas）、法耶特維爾(Fayetteville)、奧瑪哈（Omaha）等都是受此影響最深的城市。

在加州，稅收抵免分配委員會（California Tax Credit Allocation Committee，簡稱CTCAC)負責分配稅收抵免的額度。根據CTCAC 的2022年度報告，只有62個新建案獲得9%的稅收抵扣補貼，共計3451套新公寓；僅有101個翻新項目獲得4%的稅收抵扣補貼，共計1萬1151套住房。該數字遠低於往年水平。