洛縣續供免費提供疫苗及上門注射

針對目前每周仍有四位數的新增新冠感染人數，洛杉磯縣19日表示將繼續免費提供新冠加強劑疫苗 ，同時對有需要的民眾提供上門注射服務。

洛縣 公共衛生局表示，雖然洛縣報告的新冠感染病例、住院人數和死亡人數確實減少了，但到目前為止，每周仍有數千人感染新冠。對許多人來說症狀可能很輕微，但對老年人及有基礎健康問題的人，感染變成重症的風險仍然很高。

為降低這些風險，聯邦食品藥物管理局（FDA）和美國疾病控制和預防中心（CDC）重申加強劑疫苗的有效性。据統計，自去年9月二價加強劑疫苗推出以來，洛縣超過一半的65歲及以上居民尚未接種二價加強劑。衛生組織認為，更新版加強劑被證實可有效降低重症、住院和死亡的風險，對老年人抵禦目前流行的毒株尤其有效。

洛縣公共衛生局呼籲民眾檢查其最後一次接種疫苗的時間，如果是在2022年9月之前，則無論年齡多大，都建議接種更新版二價加強劑。保持疫苗接種的最新狀態，有助降低感染及出現其他可能副作用的風險。

無論是否有保險 或移民身分如何，第一劑和第二劑二價加強劑疫苗均免費提供，可在洛縣數百個接種地點輕鬆接種，地點請瀏覽VaccinateLACounty.com。無法外出的居民也可享受免費的疫苗上門接種服務，可聯絡公衛局呼叫中心1-833-540-0473，每周七天上午8點至晚上8點30分。