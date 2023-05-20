迪士尼幻想工程 10億元投資留加州

幻想工程是迪士尼專門設計和建造全球所有迪士尼主題公園、度假村、景點和遊輪的創意團隊。（取材自迪士尼幻想工程官網）

迪士尼 18日宣布取消「幻想工程」遷往佛州 的計畫，加州 州長紐森（Gavin Newsom）19日立即在官網發表聲明，歡迎迪士尼將十億元投資和數千個高薪工作留在加州。

由於迪士尼高層和佛州州長德桑提斯鬧僵，迪士尼體驗暨產品部門負責人達瑪羅（Josh D'Amaro）向員工發出訊息，提到「商業環境不斷變化」以及執行長艾格（Bob Iger）回籠上任，公司將不會興建新員工園區，也不要求2000多名加州員工搬遷佛州。

紐森表示，這項改變對於加州來說是一場勝利。由於迪士尼總部就位在加州，如果按照原定計畫，上千名加州的迪士尼員工將被迫遷往佛州。現在，這些員工可以繼續住在他們熟悉和安全的地方。除了迪士尼員工不必搬家之外，迪士尼也將在加州投資超過十億元，還會帶來兩千多個高薪的職位，這對於加州未來經濟大有助益。

過去幾年，加州的經濟直線上升，另外，加州也擁有全美最公平的稅收制度，新企業創辦排名全國第一，獲得風險投資和旅遊支出也都排名第一。值得一提的還有自去年5月以來，加州的營業執照申請增加了46.6%，也是全美國增長幅度最大的一州。