寵物醫療成本高 南加華人為愛兔月花4000

好不容易治好肝臟有問題的兔子，沒過幾天，另一隻兔子又出現病兆。（受訪者提供）

對大多養寵物的人而言，最害怕的事情之一就是愛寵生病，難免令人勞神傷財。南加 華人孫先生養了兩隻兔子，平時花銷不大的兔子們在最近半個月，因醫療問題一下花去近4000元，讓孫先生無奈又心疼。

孫先生和妻子在2022年年初領養了兩隻兔子，夫妻二人很喜歡小動物，但因為孫先生對部分動物的毛過敏，深思熟慮後選擇了兔子。孫先生指出，養兔子總的來說很省事，沒有太多注意事，只要定時餵食和清潔排泄物即可。兔子的食物也較平價，每月加上玩具花銷僅在100元左右。

然而日前孫先生發現一隻兔子出現異樣，無精打采也食慾不振，孫先生本想立即送醫，卻發現獸醫店週末不開門，只能焦急地等待到週一。到獸醫店就診後，醫生告知孫先生兔子是肝臟有問題，需要動手術 ，檢查費加手術費共3000元，所幸兔子被及時治療，無生命危險。孫先生指出，自己半個月前才花400元帶兔子做了體檢，但當時並未查出任何異常，他很擔憂未來該如何防患於未然。

好不容易接這隻動了手術的兔子回家，沒過幾天，另一隻兔子又出現病兆，突然眼睛通紅。孫先生又立即將兔子送往獸醫，確診是結膜炎，可能是因為被草扎到了眼睛，就診加開藥又花去200元。孫先生感嘆到，過去一個月，為兔子們的醫療花費了近4000元，近乎自己半個月工資。雖然這個錢是一定要花的，但還是有些心疼。被問到是否考慮過給兔子買保險 ，孫先生指出，大多寵物保險是不適用於兔子的，他也研究過兔子能使用的保險，但性價比不高，所以沒有考慮。

醫生告知孫先生的兔子是肝臟有問題，檢查費加手術費共3000元。（受訪者提供）

在寵物界，兔子相對而言算省心省錢的動物，在美國隨處可見的寵物狗們的醫療開銷通常更高昂。南加華人李女士家養了一隻馬爾濟斯犬，近日又到了該預約牙醫的時候。李女士笑稱，自己洗牙有保險所以不花錢，但狗狗洗牙加全麻一次得花1600元。儘管費用高昂，為了狗狗的健康，她每年會給狗洗牙一次。此外，她還計畫為狗狗去掉眼上的一顆痘痘，花費大約400元。

因為李女士的狗是嬌貴的小型犬，身體常會出小狀況，比如被蜜蜂蟄、食物中毒等，這種情況雖然無需手術，但為了保險，李女士都會電話問診，短短幾分鐘都要75元。李女士考慮過給狗買保險，但發現很多醫療項目都不包含，她覺得並不划算。

在洛杉磯，一些知名寵物醫院還是會員制，一位難求。另一位家有愛寵的陳女士表示，曾有朋友給她推薦過一家寵物醫院，打電話過去訊問後，發現已沒有位置。這些會員制的寵物醫院通常需要繳納會費，每年一兩百元左右。養寵多年的陳女士還指出，有時候也得自己多做功課，以識別獸醫讓你多花錢的情況。陳女士建議，在就診時讓獸醫詳細解釋要進行的項目和費用，部分藥物可以用醫生開的處方在網上購買，價格會更便宜。