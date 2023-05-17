台衛福部長投書南加「燈塔媒體集團」 籲WHO納台灣

薛瑞元部長在美國南加州的「燈塔媒體新聞」旗下的21家城市週報上投書，呼籲世界衛生組織及其他相關方面堅定支持將台灣納入WHO。（經文處提供）

第76屆世界衛生大會將於5月21至30日開議，中華民國衛生福利部薛瑞元部長投書美國南加州「燈塔媒體新聞」（Beacon Media News）旗下Temple City Tribune等21家城市周報，15日至21日同步刊登，呼籲「世界衛生組織」（WHO ） 及相關各方堅定支持將台灣納入WHO。

薛瑞元以「後疫情 時代之永續健康發展」（Sustainable health development in the postpandemic era）為題投書，盼與世界各國攜手共同落實WHO 憲章「健康是基本人權」，及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

薛瑞元在專文中指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情至今已邁入第四年，全球疫情趨緩，各國邊境逐步開放，全球衛生治理的重點已從對抗大流行，轉向疫情後的復甦，為加速實現聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），達成全人健康福祉（Health and well-being），各國已加速努力推動因受疫情影響的各項健康永續發展目標。

本次COVID-19疫情台灣因具有完善的公衛體系及訓練有素的防疫人員，透過完善疾病監測、調查、分析等系統，竭力減緩各類傳染病疫情發生及擴散速度，於疫情發生時因超前部署、及早應變，建立完整應變模式，包括邊境嚴管、精準疫調、醫療資源配置、病患後送機制、防疫物資整備等，以等待疫苗 及藥物之研發上市。

加上台灣民眾互助配合政策戴口罩、保持安全社交距離、減少出入人潮聚集處、隔離檢疫規定及接種疫苗等。台灣本次COVID-19每百萬人口累積確診死亡率及致死率，與38個OECD國家及新加坡相較排名第六位、至少接種一劑COVID-19疫苗的覆蓋率排名第四、每百人口疫苗追加劑接種數排名第三。

在創新技術與全民健康覆蓋方面，台灣全民健康保險是一個實現全民健康覆蓋的成功範例，COVID-19疫情使國際社會認識到區域合作和醫療數位化的重要性，而台灣致力於促進數位健康和創新以強化醫療服務的可及性和品質，包括開發「跨時代的次世代醫療資訊系統升級計畫」，幫助醫療體系升級，也與國際接軌，支持導入各項新型態醫療照護模式、透過遠距醫療提供偏鄉離島民眾即時地取得健康服務、AI和其他新興技術的應用。

台灣於疫情期間核發13張「台灣清冠一號」（NRICM101）外銷專用藥品許可證，幫助疫情影響嚴重的區域國家，亦積極採取多項措施，強化疫情後國內關鍵藥品或原料藥的自產能力，以確保取得所需原料藥，避免藥品短缺。