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華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

阿市讀書節3000本書免費送 華人家長：美國福利太好

記者邵敏／阿罕布拉報導
阿罕布拉市4 月30日舉辦「全美家庭讀書節」活動。（記者邵敏／攝影）
阿罕布拉市4 月30日舉辦「全美家庭讀書節」活動。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra），4月30日(周日）舉辦「全美家庭讀書節」（Read Across America）活動，3000多本書籍在阿罕布拉公園（Alhambra Park）免費贈送，吸引幾百個家庭帶著孩子前往，現場讀書氛圍濃烈、書香瀰漫。

由阿罕布拉教師協會舉辦的這場活動，旨在激發孩子和家庭對於閱讀的熱愛。當天現場有近十個讀書攤位，老師、志願者、家長、孩子們圍坐著，大家一起讀書、聽故事、做手工，還可以領取免費書籍，樂趣無窮。

孩子們圍坐在一起聽老師講故事。（記者邵敏／攝影）
孩子們圍坐在一起聽老師講故事。（記者邵敏／攝影）

這是阿市第四年舉辦讀書節，主辦方介紹，活動廣受歡迎，去年讀書節共有500多個家庭和孩子參加，今年參加者也絡繹不絕。現場設置十個讀書攤位，孩子們拿著一本護照去每個攤位參加讀書活動，就會得到一個蓋章，集滿七個蓋章，可以免費領取至少五本書，現場攤位也有眾多書籍贈送。

來自阿市的華人家長Steven帶著女兒第一次參加讀書節，孩子興奮地挑選著自己喜歡的書本。 Steven表示，非常感動能參加這樣的活動，「在美國買書很貴，通常我們都從圖書館借書看，今天這麼多書籍可以免費贈送，感覺美國福利真的很好。」

華人家長領取多本免費書籍。（記者邵敏／攝影）
華人家長領取多本免費書籍。（記者邵敏／攝影）

阿罕布拉學區教委張龍正（Fred Chang）當天也帶著三個孩子參加讀書節。他說，由老師、家長、基金會等團體捐贈的3000多本書，都將在此次活動中送出，他也捐贈了價值500元的書籍。

阿市華裔市議員黃幼平（Katherine Lee）表示，舉辦讀書節免費贈送書籍，可以鼓勵孩子在家多看書，少看電腦。

現場有許多中國書籍免費贈送。（記者邵敏／攝影）
現場有許多中國書籍免費贈送。（記者邵敏／攝影）

現場贈送書籍，包括英文、中文、西班牙文書籍，有幼齡學童的圖畫書，也有適合大孩子閱讀的名著、暢銷書。中文書的攤位上，老師在為孩子們閱讀書本，聽故事的孩子除了華裔之外，還有其他族裔的學生。老師表示，學習中文已成為很多族裔孩子的共同愛好。

阿罕布拉 華人 華裔

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