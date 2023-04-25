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請護士講英文遭批 醫師狀告醫院

記者王若然／蒙迪貝婁市報導
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

曾在蒙迪貝婁市(Montebello)比佛利醫院(Beverly Hospital)工作的一名伊拉克裔醫師，2021年向洛杉磯縣高等法院起訴該醫院歧視報復。他在訴狀中稱受醫院的亞裔管理方歧視，包括醫院總裁兼CEO華裔陳素娟(Alice Cheng)，近日該案在洛杉磯高等法院過堂。

針對Shamaan醫師對比佛利醫院的起訴，記者聯繫醫院公關公司Miller Geer & Associates，對方稱對正在進行中的官司不便發表評論，截至發稿時間也未收到該醫院華裔CEO陳素娟的回覆。該醫院因不堪虧損，日前已申請破產保護。

根據法律文件，這名醫師Dr. Ihsan Shamaan行醫超過50年，1992年開始在比佛利醫院開始看診。2020年11月，Shamaan醫師進行了一場疝氣手術，在場的包括手術器械傳遞護士(circulating nurse)、機械護理師(scrub technician)以及一名麻醉師。根據Shamaan醫師的描述，這三位都是亞裔。一般來說，醫師在進行手術時，手術監控護士負責遞手術刀等醫療器具。

根據訴狀，當時手術開始後，Shamaan醫師發現護士並未準備好所有的醫療器具，於是他告訴在場的手術監控護士去拿器具，但這名護士「不懂也不會說英文，她開始對機械護理師講中文。」

10至15分鐘之後這名手術監控護士找齊了四種器具中的三樣。但其中紗布並不是Shamaan醫師想要的那種。Shamaan醫師告訴她去立刻拿紗布來，但這名護士聽不懂，繼續向機械護理師說中文。這時那名接受手術的病人仍在麻醉中。

半個小時後，那名護士終於拿著紗布來了，但還不是Shamaan醫師要求的那種。根據訴狀，護士和機械護理師兩人繼續說中文，打擾了Shamaan醫師做手術。

「手術室不必要的方言，Shamaan醫師聽不懂，會影響他在手術中集中注意力。」根據訴狀，Shamaan醫師因此要求兩人說英文。當天那場手術本來45分鐘可以做完，結果花了兩個小時。之後，護士長(supervising nurse)告訴Shamaan醫師，他不能那樣對華裔員工說話，稱他歧視華裔。

之後，Shamaan醫師開會時針對上述情況發言，稱護士說中文會影響他的注意力，稱自己反對種族歧視。2021年1月，Shamaan醫師收到醫院通知，要求他上三天教育課(sensitivity traning program)，Shamaan醫師認為這會損壞他的聲譽，他並沒有歧視任何人。

Shamaan醫師在訴狀中還表示，他因為在2016年寫信支持醫院另一位尼日利亞裔醫生而被醫院報復。那名尼日利亞裔醫生當時狀告比佛利醫院歧視。

手術 種族歧視 亞裔

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