羅省婦女新運會 挺角聲慈善步行籌款
角聲社區中心舉辦的「第22屆同走愛心路」慈善步行籌款活動，於上周六舉行。聖蓋博市副市長吳程遠、市議員丁言愉、天普市議員文尚丞、羅斯密市議員勞朱嘉儀、蒙特利公園市議員饒影凡等民選官員出席了起步禮及致詞。
為全力支持社區公益事業，羅省婦女新運會多位成員及僑領，日前參與「第22屆同走愛心路」慈善步行籌款活動，最後將籌得的2390元善款並交給主辦單位，表達對角聲社區服務的支持。
基督教角聲佈道團南加州分會總監李偉強牧師表示，今年是角聲「同走愛心路」第22屆，他們希望與教會弟兄姊妹們一同走出去，為服務社區募集款項，支持不同的服務項目，包括社區支援服務、癌症關懷、青少年教育、中國兒童之家等，期望社會各界給予鼓勵及支持。
羅省婦女新運會顧問黃鍾艷珍、副財政陳國昭、中華會館顧問方杰洲、李氏敦宗公所顧問李健民及妻子彭鏗芳等出席當天活動。角聲董事會長王慶元向婦女新運會頒發感謝狀，感謝該會多年來的參與及支持，由黃鍾艷珍代表該會上台接受。
婦女新運會主席趙善儀表示，儘管疫情已過，但部份會員年事已高，或忙於工作，無法抽空出席當天的活動，只能邀請數位代表出席，但會員們熱心公益，積極捐出善款來支持這個慈善步行，該會今年共籌得善款2390元，悉數交給角聲社區中心，以表達參與及支持。
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