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僑報命案未判終身監禁 因難證預謀殺人

記者朱敏梓／洛杉磯報導
陳忠啟認罪，面臨入獄21年。(阿罕布拉市警局）
陳忠啟認罪，面臨入獄21年。(阿罕布拉市警局）

2018年「僑報」洛杉磯辦公室員工陳忠啟(Zhongqi Chen)被檢控槍殺該報創辦人暨董事長謝一寧乙案，3月27日檢辯雙方在阿罕布拉市高等法院(Alhambra Courthouse)法庭達成認罪協議，陳忠啟將面臨21年監禁的徒刑。該案法官訂5月1日正式判決，但相信被告的刑度不會多於21年監禁，不少人質疑為什麼刑度不如預期嚴重？

據了解，該案檢方最初是以一級謀殺罪起訴陳忠啟，並有諸多加重量刑的檢控，如果進入陪審團審理，且他的控罪都成立，他最高可被判入獄50年以上至終身監禁，但為什麼最終刑度卻可能只是入獄21年。

刑事律師鄧洪。（鄧洪律師事務所）
刑事律師鄧洪。（鄧洪律師事務所）

對此，刑事律師鄧洪表示，辯方律師可能提出陳忠啟殺人並非有預謀、而是臨時起意，因此檢方應該是撤銷了一級謀殺罪，被告陳忠啟很有可能是被判「二級謀殺罪」成立。

鄧洪分析，一級謀殺罪通常指有犯罪意圖和殺人動機的謀殺。如果一級謀殺罪罪名成立，根據加州刑法第187條，被告將判處無期徒刑，且終身不能申請假釋。不過，想要指控一級謀殺罪非常有難度，尤其是檢察官在查找證據「證實犯罪意圖」的部分。從日昨的庭審來看，辯方有可能啟用了「證據排除」，也就是說，可能當陳忠啟被逮捕後與警察談話時，警察並未告知其「有權保持沉默、有權聘請律師」的權利，因此他的口供將無法當作直接的證據，檢察官只能通過「間接證據」來證實其殺人動機。

在死無對證的情況下，檢察官只能通過雙方電子郵件等方式找到其動機，難度非常大，在這種情況下，高達90%的案件都會使用「認罪協商」方式。

鄧洪說，這與加州近年來刑法的趨勢息息相關，在過去幾年中，加州刑法做出了很大的改變，例如終止死刑，許多被判處一級謀殺罪的罪犯也可以申請假釋等。加州對於重罪判決變輕、刑期也變短。在這種情況下，檢察官通常願意通過「認罪協商」來決定刑罰。再加上陳忠啟並沒有前科，檢察官可能很難舉證來證實他是「有動機的殺人」。

依照雙方同意的認罪協議，陳忠啟將面臨21年的入獄徒刑，且之前已經進行的四年監禁時間也將計算在刑期內。鄧洪表示，在陳忠啟沒有被判處一級謀殺罪情況下， 他剩下的17年刑期，只需服刑85%，也就是約14.5年，就可以申請提前假釋。

檢察官 加州 警察

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