1隻28萬 洛警擬推「機器狗執法」惹議 市議會延後投票

機器狗「Spot」功能強大，相當於警察的一雙眼睛。（波士頓動力公司）

隨著科技進步，機器人技術在各方面的應用越來越廣泛，近日洛杉磯 市警察 局準備引入一批機器狗來協助執法，不過這一提議卻引來公眾許多質疑和反對，洛杉磯市議會決定推遲投票 時間。

視頻來源:世說新聞製作團隊

這只備受討論的機器狗叫做「Spot」，由波士頓動力公司(Boston Dynamics)研發，價值約27萬8000元。這個有爭議的設備將由洛杉磯警察基金會捐贈近28萬元支付，已獲警察委員會和市議會的公共安全委員會批准。

機器狗「Spot」能夠爬樓梯、攀岩、穿越崎嶇地形，並且裝有攝影鏡頭，相當於警察的一雙眼睛，能夠在槍手活躍時為警方提供判別資訊，讓警察遠離危險。

洛杉磯警察委員會成員索博羅夫(Steve Soboroff)表示，該設備是為了挽救公眾生命，挽救警察的生命，挽救嫌疑人的生命，其中一些人患有嚴重精神疾病，並處於嚴重的藥物昏迷狀態。他說，「機器狗沒有附加導彈，也沒有附加秘密化學品」。

對於是否應該使用電子狗，各界意見不一。洛杉磯縣警局後備指揮官、警察局顧問莊佩源表示，使用「電子狗」高科技設施將是未來趨勢，其許多功能是目前警犬做不到的，將會對警察執法有很大幫助。

莊佩源指出，目前洛縣警察局已採用一些高科技設備，例如訓練無人機飛行員，可以執行許多類型的任務，以及警察可以遠程操控某種機器，去代替警察完成一些危險系數高的任務。

不過機器狗的使用遭到許多質疑和反對聲音，一些人權團體引用有關機器人犬在紐約市災難性部署的新聞報導指出，機器狗的操作時機與用途可能會對公共安全產生負面影響，並擔心濫用機器狗來對付黑人或棕色人種社區。

作為公共安全會上唯一投反對票的人，市議員馬丁內斯(Hugo Soto-Martínez)指出，機器人在紐約的部署「不僅令人不安，而且非常不公正。 尤其是在談論低收入租戶和有色人種社區時。」