洛縣長堤救生員 救回落海小狗

救生員用衝浪板救出落海小狗，溫馨畫面被一旁的救生拍下來。（取材Long Beach Lifeguards IG）

洛杉磯縣長堤 消防局（Long Beach Fire Department）在社群媒體 上公布，11日下午長堤海灘的救生員從海裡救出一隻小狗，目前正在尋找小狗的主人。

視頻來源：記者陳懿

據長堤消防局的社群媒體，11日下午6點左右，一隻白色的小狗在胡尼佩羅海灘（Junipero Beach）的停車場極可能是從主人的牽引繩掙脫，之後不慎掉入海中。消防局聯絡長堤救生小組（Long Beach Life Guard），並派出救援小組七號和八號在海面上找到小狗的身影。

據救生員描述，小白狗游到超過安全範圍的游泳 線，救生員先是搭乘救生艇，再用衝浪板載著小狗回到陸地上。暖心的畫面被一旁的救生員捕捉下來，發布在救生小組的社群媒體上。從影片能看出小狗在落水後，游了很長一段距離。被救起後，小狗站在衝浪板全身濕噠噠的，還在瑟瑟發抖。救生員在幫小狗做好保暖工作後，還幫小夠做了簡單的身體檢查。

目前小狗已經交給動物保護協會（Animal Care Service）協助尋找主人，如果主人過了規定的時間後都沒出現，那小白狗將開放讓人領養。