華美博物館迎兔年 春節慶典登場

工作人員於廣場四周掛上紅燈籠，為華美博物館「春節慶典」增添濃厚節日氣氛。（主辦單位提）

經過了三年疫情，洛杉磯 市民眾生活逐漸恢復正常。擁有逾20年歷史、由華美博物館 舉辦的大型慶祝農曆新年活動「春節慶典」於3月4日隆重登場。洛杉磯市市長巴斯（Karen Bass）、聯邦眾議員趙美心及戈麥斯（Jimmy Gomez）、加州眾議員方樹強等嘉賓應邀出席，與大洛杉磯各族裔一起慶祝農曆癸卯兔年。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士表示，該博物館的「春節慶典」活動於洛杉磯市立歷史中心紀念園區內的廣場舉行，開幕禮於當天中午12時開始，會場安排了各種適合一家大小的活動，包括手工藝製作、文化音樂、民間舞蹈、傳統舞獅、武術、變臉、雜技表演等，直至下午5時結束。她表示，「春節慶典」是免費活動，宗旨是務求把兔年象徵的樂觀、歡樂與興奮帶給社區，讓大家走出疫情陰霾，歡迎各族裔民眾共襄盛會。

華美博物館館長張耀龍表示，與此同時，華美博物館恢復從星期二至星期日對外開放參觀的安排，觀眾可以欣賞最新的多媒體展覽《波霸秀：歷史、擴傳、第三空間》，瞭解無處不在的木薯小圓丸的起源，以及波霸如何影響全球的軟飲料行業。

張耀龍表示，華美博物館2001年開始，得到洛杉磯市政府支持，訂每年3月份第一個星期六舉辦「春節慶典」活動（昔日稱為元宵節 ）。該活動源於數千年前傳統的元宵節，標誌著農曆新年慶祝活動的高潮。他表示，根據傳說，該節日為來年帶來祝福與好運，不僅在整個亞洲慶祝元宵節，而且在美國及加拿大的社區也有相關慶祝活動。

今年應邀在「春節慶典」舞台上表演者包括：仙樂醒獅團（Immortals）、北少林功夫協會（Northern Shaolin Kung Fu Association）、美國亞裔才藝基金會（Asian Arts Talents Foundation）、Los Angelitos Ballet Folklorico、Mariachi Garibaldi、變臉大師鍾偉奇（Wei Qi Zhong）、Mini Shock L.A、Kayamanan Ng Lahi、Yuujou Daiko Drums、古箏演奏雙雄鄭乾與鄭坤（Jonathan Zheng & Jason Zheng）、喜洋洋舞蹈團、Jung Im Lee Korean Dance Academy、Field Elementary School Immersion Program、Hula O Hoaloha、古箏演奏家朱玉珍（Christina Chu)）等。 查詢詳情，請瀏覽網址：www.camla.org