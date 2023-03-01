以酒會友 柑縣台美青商 品酒講座拓商機
為幫助僑台商子弟開拓事業、瞭解社交禮儀與主流互動，加州柑縣台美商會青商部2月25日在Staybridge Suites舉辦一場品酒講座，邀請專業的試酒師張建（Victor Zhang），介紹各類酒品的歷史文化、釀製過程、如何品酒及選購等，同時以酒會友，聊天討論會務的發展，向新朋友介紹柑縣台美商會青商部的組織及活動內容，加強吸引僑台商青年子弟與台裔青年的連結。
講員張建向大家介紹啤酒、葡萄酒、威士忌、伏特加等世界名酒的歷史與文化背景，以及在加州酒產業的地理分布。他循序教授品酒之道，如何觀色、聞香、品嚐、判斷質量，挑選合適的好酒以培養品酒之樂，讓酒融入生活。雖要瞭解東方的茶文化，也要學習西方的酒文化，他提醒大家注意飲酒禮儀，比如按自己的酒量適量揀酒、斟酒時與酒杯之距離、不要用飲管喝酒等等，不同的活動場合也各有合適的飲酒種類，要在適當場合喝合適的酒，參加婚禮喜慶、商業場合、好友聚餐，以酒會友，使人相處更熱絡，活動更加成功，是年輕朋友們拓展事業必備的素養。
當天由柑縣台美商會青商部會長谷克朕帶領主持，洛杉磯台美商會青商部會長傅瑞克參與協助，約有30位會員及僑領參與，橙縣僑教中心蕭蓓如主任亦親臨致詞，她肯定此次青商活動凝聚僑青會員，不但帶領大家認識品酒的知識，也在品酒與簡餐中交流互動，增進會員的交流互動，希望大家支持並參與青商活動，一同精實與拓展商會組織。
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