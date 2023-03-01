以酒會友 柑縣台美青商 品酒講座拓商機

柑縣臺美商會青商部品酒講座，谷克朕會長(左起)、橙僑中心蕭蓓如主任、講員張建、傅瑞克會長等人熱情參與。（橙僑提供）

為幫助僑台商子弟開拓事業、瞭解社交禮儀與主流互動，加州 柑縣台美商會青商部2月25日在Staybridge Suites舉辦一場品酒講座，邀請專業的試酒師張建（Victor Zhang），介紹各類酒品的歷史文化、釀製過程、如何品酒及選購等，同時以酒會友，聊天討論會務的發展，向新朋友介紹柑縣台美商會青商部的組織及活動內容，加強吸引僑台商青年子弟與台裔青年的連結。

講員張建向大家介紹啤酒、葡萄酒、威士忌、伏特加等世界名酒的歷史與文化背景，以及在加州酒產業的地理分布。他循序教授品酒之道，如何觀色、聞香、品嚐、判斷質量，挑選合適的好酒以培養品酒之樂，讓酒融入生活。雖要瞭解東方的茶文化，也要學習西方的酒文化，他提醒大家注意飲酒禮儀，比如按自己的酒量適量揀酒、斟酒時與酒杯之距離、不要用飲管喝酒等等，不同的活動場合也各有合適的飲酒種類，要在適當場合喝合適的酒，參加婚禮喜慶、商業場合、好友聚餐，以酒會友，使人相處更熱絡，活動更加成功，是年輕朋友們拓展事業必備的素養。