橙縣台美菁英協會 開辦幸運餅烘焙班

出席會員們各展創意，為各自親友量「胃」烘焙真摯「祝福」。（橙僑提供）

台美菁英協會-橙縣 分會（TAP-OC）2月25日在橙縣華僑文教服務中心開辦「幸運餅烘焙班」，這場DIY西式點心的新春活動，吸引超過30位TAP-OC會員參加。當天該分會文化部主席陳言欣擔任烘焙講師，傳授製作幸運餅乾的要訣後，大家迫不急待地動手製作獨具自家風味的「幸運餅」。

會長鄭鈺璁表示，該分會會員都是美食 愛好者，也喜歡嘗試多元美食，趁著新春及情人節氣氛猶濃，特別請陳言欣規劃西式幸運餅的DIY烘焙班，讓會員將自己對家人、好友或情人的祝福，寫進「幸運籤」，再製作、烘焙成「幸運餅」，相信是最棒、也最獨特的新春開運禮物。

橙僑中心主任蕭蓓如當天也應邀出席活動，開場致詞時表示，欣見TAP-OC僑青以結合DIY、創意、心意及滿滿祝福的活動，來學習及體驗西式點心文化，希望日後TAP-OC能來橙僑中心舉辦更多元文化體驗的創意活動。

這場別開生面的活動，讓TAP-OC成員聚精會神的學習「幸運餅」的烘焙，現場並有五個烤箱備位，隨時準備烘烤大家製作好的「幸運餅」。隨著大家陸續DIY出「幸運餅」，橙僑中心也不斷飄散著濃郁、誘人的烤餅香。