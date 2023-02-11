情人節街市、戶外電影配美食 洛杉磯周末活動多

超級碗（Super Bowl）、情人節，這個周末洛杉磯地區好熱鬧，從聖塔莫尼卡的插花工作坊、到西洛杉磯布萊伍德的免費音樂會和格蘭岱爾的汽車美食 與電影 ，從市場、到里根總統圖書館的晚宴舞會，還有傷心人相互撫慰的「不要發短信給前任」早午溫馨聚餐和各地的超級碗觀看派對，每一項選擇都有趣又開心。

南加州本周末11和12日豐富的活動遍布大洛杉磯地區的東南西北，不少活動開放公眾免費參與，一些活動則要收費。

長堤本周主打情人節多場大型活動，包括將在11日周六舉辦情人節街市（4150 McGowen St, Long Beach, CA, 90846）；當地的Cafe Sevilla也將在11日從上午11時至下午3時舉辦第二屆「別給前任發短信」反情人節日早午餐，提供傷心人相互撫慰相互鼓勵重新生活的平台，期望以美食治癒傷口，用友情重燃生活希望。

格蘭岱爾將在11日周六繼續舉辦歷史最悠久的戶外電影（Glendale Old Sears Parking Lot），但本周末不同的是讓觀眾觀看汽車電影的同時，提供情人節的浪漫美食，從下午5時開始兩個小時的娛樂之後開始放電影。

巴沙迪那歷史博物館（Pasadena Museum of History, 470 W Walnut St, Pasadena, CA, 91103）將在11日舉辦托馬斯·愛迪生留聲機展覽。出生於1847年2月11日的愛迪生發明的第一台既能錄製聲音又能回放聲音的設備1878年2月19日獲得美國專利號 200,521。本周六，音樂家/歷史學家/收藏家Galen Wilkes將展示他收藏的1908年愛迪生家用留聲機。

洛杉磯知名的Grandmaster Recorders（1518 North Cahanga Blvd., Los Angeles, CA）和E.P. & L.P., （603 N La Cienega Blvd, West Hollywood, CA），則將在12日舉辦屋頂超級碗看球派對，從下午2時30開始四個小時，開放公眾酒吧、特別的比賽日菜單和大屏幕電視，讓民眾在田園詩般的屋頂空間，一邊欣賞好萊塢山全景，一邊把酒看球（門票75元至1200元不等）。

洛杉磯加大 附近的布萊伍德社區，則將在星期六與Music Mends Minds失智症樂隊和布萊伍德長老會合唱團一起舉辦免費音樂會慶祝情人節，現場提供茶點和免費停車場，詳情可恰818-326-0500。