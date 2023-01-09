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美西華人學會年會 林錫智再任會長

本報記者╱洛杉磯報導
駐洛杉磯經濟文化辦事處副處長張正育監交前後任會長與理事長。（本報記者/攝影）
駐洛杉磯經濟文化辦事處副處長張正育監交前後任會長與理事長。（本報記者/攝影）

在經歷三年疫情的阻隔之後，美西華人學會1月7日晚於聖蓋博市希爾頓飯店（Hilton San Gabriel Hotel）舉行疫情以來的首次實體年會。多位歷任會長均參加，並有僑界領袖和其他社團代表等共襄盛會；美西華人學會2007年會長暨加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青，與學會新任的第二副會長張敏君共同擔任年會主持人。

國會眾議員趙美心（Judy Chu）、前加州眾議員伍國慶（Mike Eng)、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處張正育副處長、聖蓋博市市長丁言愉等，也到場祝賀。

年會以專題演講展開，由該會2018年會長、牛津博士徐永泰提出對中美貿易戰的起源、衝擊、檢驗等精闢的分析。張正育負責監交前後任會長與理事長的接捧儀式，2022年的會長車慶餘和理事長徐和生，將職務交給2023年的會長林錫智和理事長車慶餘。趙美心和伍國慶並為他們頒發感謝狀。

2022年會長車慶餘簡介任上舉辦的重要的論壇和活動，並報告學會每年頒發給華裔優秀高中生獎學金，現已是第八屆。獎學金得主均申請到頂尖大學，也希望他們未來成為學會新成員，貢獻專業給社區。並鼓勵前輩多多推薦年輕一輩，或第二代的專業學人加入學會。

新上任的會長林錫智，曾於2017年擔任會長，本次應全體理事邀請，再度出馬。林錫智長期從事都市建設工程，除了承攬美國重要的工程之外，在台灣、東南亞、中東地區均有他的公司提供的重要工程設計與管理。林錫智希望能匯聚各界菁英，讓學會繼續發揮專業上的建言與功能，並結合其他專業團體，共同服務社區。

年會並有精采的舞龍舞獅團體、聖蓋博文化協會表演特技，與熱鬧的舞獅互動。音樂製作人江文山受邀演唱民歌，現場也邀請歌曲義賣籌募獎學金，互動熱絡。

此外還舉行拍賣會，學會成員慷慨解囊，捐獻物品為獎學金籌募拍賣，有名酒、禮盒、照相機等。入門攤位邀請名家寫春聯、推廣電子報、太陽能與教育專業諮詢等，活動多元，讓來賓有一個愉快的夜晚。

現場舞龍表演熱鬧非凡。（本報記者/攝影）
現場舞龍表演熱鬧非凡。（本報記者/攝影）

聖蓋博 加州 眾議員

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