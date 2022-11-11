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聖瑪利諾市選戰 華裔拿下2議員3教委

記者張庭瑜／洛杉磯報導
新當選聖瑪利諾市市議員的華裔羅經程（左二）、順利連任的聖瑪利諾學區教委張志堅（右二）、及前任市議員合影。（讀者提供）
新當選聖瑪利諾市市議員的華裔羅經程（左二）、順利連任的聖瑪利諾學區教委張志堅（右二）、及前任市議員合影。（讀者提供）

亞裔人口高達65%的聖瑪利諾市（San Marino）期中選舉開票大致告一段落，華裔市議員及教委在選戰遙遙領先，拿下佳績，讓市議會添加兩名華裔市議員；教委會更是票選出三名華裔教委，一名並有長達20年的服務經歷。

根據洛杉磯選務處選舉結果官網，截至10日上午11時，角逐蟬聯的現任市議員羅米（Gretchen Shepherd Romey）獲1415票（得票率22.7 %），華裔周書揚（Tony Chou）獲1304票（ 20.9 %），另一位華裔羅經程（Calvin Lo）獲1249票（ 20.0 %）。隨之在後的有維斯瓦納坦（Subhadra Su Viswanathan）獲788票（ 12.6 %）。

其他候選人則分獲近10％的得票率，尼克松（Diana Milkie Nixon）541票（8.7%） 、藤原 （Grant Fujiwara）533票（ 8.6％） 、瓊斯（Steven Jones）402票（ 6.5%） 。

本次聖瑪利諾市議員選戰，只有羅米為現任市議員，再度參選，得票數遠遠領先其他候選人。 

第二次參選的羅經程表示，看著票數一路領先，很謝謝身邊親友和民眾支持跟信任，能夠獲得大家支持很榮耀。他也要謝謝太太和家人一路支持。當選後會盡力把他該做的事情繼續做好，維護社區傳統，支持市政建設往正面方向發展，讓下一個世代也能體驗到優質的都市。

聖瑪利諾學區教委會選舉，除了已經連續當選五次，服務長達20年的張志堅（Joseph Chang），獲得1915票最高票連任之外，另一位尋求連任的華裔教委朱秀芳（Shelley Ryan），以1847第二高票連任。生面孔林佩珊（Joanna Lam）以黑馬之姿，在四選三的教委選舉也成功拿下一席，以第三高票1228票當選。

張志堅受訪時表示，很感謝選民繼續支持他，讓他能繼續服務，在五次的任期中，每年都遇到不同挑戰。尤其疫情期間更為艱鉅。而在今年漸緩之際，除了要繼續注意公共衛生之外，此次任期會加強在心理健康中心的落實，讓學生可以更關注自己的心理問題，也給校方反饋，讓彼此之間的交流及服務更加全面、落實。

從選情官網中，可以清晰地看出聖市華裔以相當超前的選票拿下前三名。（洛市選情官網截...
從選情官網中，可以清晰地看出聖市華裔以相當超前的選票拿下前三名。（洛市選情官網截圖）

華裔 聖瑪利諾 期中選舉

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