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朴銀珠抹「紅」陳介飛 亞裔領袖譴責

記者丁曙╱洛杉磯報導
國會眾議員趙美心（左起）、孟昭文、高野為陳介飛（左二）加油打氣。（受訪者提供）
國會眾議員趙美心（左起）、孟昭文、高野為陳介飛（左二）加油打氣。（受訪者提供）

國會加州45區選戰受到全美亞裔社區關注，現任共和黨眾議員朴銀珠（Michelle Steel）抹紅對手、民主黨陳介飛（Jay Chen）的種族主義競選策略，受到全國亞太裔領袖和多個團體一致譴責，這種危險行為將質疑華裔愛國主義忠誠度，和增加攻擊亞裔的仇恨犯罪。

陳介飛說，「我們的競選活動應當為選民真正關心的問題提供解決方案，例如改善當地經濟、保證孩子的安全以及保護女性做出自己的醫療保健決定權。」但是，朴銀珠為了保持權力，試圖將他與中國共產黨錯誤地聯繫在一起，這與川普總統使用「武漢流感」和「中國病毒」等術語相類似。

陳介飛強調，「我是美國海軍老兵，曾在海外打擊恐怖主義和對抗共產主義侵略。我持有絕密的安全許可，並為國家服務感到自豪。」

國會亞太裔黨團（CAPAC）主席趙美心針對朴銀珠攻擊陳介飛的虚假廣告，發表聲明指出，朴銀珠攻擊華裔美軍退役軍人的愛國主義，此等競選策略是可悲可恥的。

參加過伊拉克戰爭的陸軍退役中校、伊利諾州華裔聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）指出，朴銀珠如此明目張膽地挑起仇恨，質疑陳介飛的愛國主義，並以此獲得廉價的政治得分，這是行不通的。請和我一起支持陳介飛！」

共和黨籍的加州主計長候選人陳仁宜（Lanhee Chen），也呼籲朴銀珠刪除她的虛假和仇恨攻擊廣告。

國會眾議員趙美心、孟昭文（Grace Meng）、高野(Mark Takano)等人，日前在橙縣參加了陳介飛造勢集會，反擊朴銀珠無根據抹紅對手，支持華裔退役軍人進軍國會為選民服務。

反擊抹紅攻擊，橙縣45區選民支持陳介飛（中）造勢集會。（受訪者提供）
反擊抹紅攻擊，橙縣45區選民支持陳介飛（中）造勢集會。（受訪者提供）

華裔 加州 亞裔

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