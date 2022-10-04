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療癒vs.誇張 人狗同艙華人看法兩極

記者張宏／洛杉磯報導
日前華人乘客在Delta飛機上拍下一隻可愛的同行服務犬。（讀者提供）
日前華人乘客在Delta飛機上拍下一隻可愛的同行服務犬。（讀者提供）

愈來愈多擁有寵物的美國家庭帶著寵物一起旅行，其中有些狗狗體型較大，搭乘飛機如何托運甚至能否允許登機？

是否接受和狗狗同機是帶寵物出行最多討論的話題。目前多數航空公司是按照狗狗大小重量來決定是否托運還是同機。通常一趟飛機只能限額少量的狗登機，且先到先得。體重25磅以下的狗可留在客艙，放在乘客前面座位下方的通風寵物籠中， 大於25磅的狗進貨倉。根據法律，只有服務犬不受這類限制，其中提供精神支持（Mental support）狗不再被視為服務動物。

建議帶服務犬進行長途飛行的旅客，要事先報備航空公司，爭取更大的空間，不然服務犬和主人都會比較辛苦。8月27日就有一隻導盲犬的主人投訴航空公司，沒有提供額外空間，讓狗八小時都蜷縮在狹小空間。

華人網友對於人狗同艙有兩極看法。有人認為，狗比小孩可控，所以傾向接受和狗同機。一名網友表示，如果3-5歲的娃娃在後面踢椅子，她即使不說話，自己心裡還是很煩。如果10歲的老狗在後面踢椅子，「嗨，踢吧踢吧」。孩子好吵鬧，還會尖叫失控，狗狗一般都很安靜，還可以擼。希望有專門的帶狗航班，過敏人士不坐，狗票哪怕貴一些都好。因為出遠門不想讓狗裝籠子托運，如果有狗航班，主人外出就容易多了。

華人方小姐近日乘坐達美航班，遇到旅客帶上飛機的服務犬，狗狗樣子非常可愛。她表示，這麼可愛的笑容，讓整個飛行旅行變得很快樂。

但也有人覺得這是愛狗人士自我感覺良好。有網友表示，他可以接受小孩子吵鬧，畢竟那是人類。但狗又算個什麼？機艙內有小狗還可以忍受，若是大狗亂走則很誇張。記得有次乘飛機，鄰座帶了條大狗躺在地上，他連腳都沒處放了，很難受。如果是一隻不戴嘴套的比特犬，那更嚇死人。

有些航空公司將飛機艙中的寵物視為一件隨身行李，可允許寵物帶上飛機的航空公司，有美聯航、美國航空、達美航空、西南航空、捷藍航空、夏威夷航空、阿拉斯加航空、加拿大航空等。這些航空對寵物托運和進入機艙，按照航線不同收取幾十元到幾百元不等費用，對寵物籠子的尺寸和重量都有限制。有些航空公司如達美、西南航空和捷藍航空、美國航空沒有寵物托運服務。不是每一種狗都適合托運，像短鼻狗（例如哈巴狗）可能被禁止托運，因為它們更可能在旅途中窒息，且隨著旅行焦慮變得惡化。

華人 夏威夷 過敏

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