因女兒被誤認啞巴創辦私校 華婦3度獲頒婦女獎

在富樂頓市辦學34年的華裔陳淑玲。（陳淑玲提供）

南加州橙縣富樂頓市（Fullerton）私立學校Arborland Montessori Children's Academy華裔創辦人陳淑玲（Sueling Chen）當年興學竟是因為內向女兒被誤認為啞巴，經34年辦學有成，第三度獲加州眾議員 絲爾薇（Sharon Quirk-Silva）頒贈州眾議員年度婦女獎（Woman of the Year）。

陳淑玲1981年從台灣來美求學，隨身帶了兩大箱子的書籍，希望實現美國夢。她在台灣國立師範大學就讀家政教育 專業，準備在美國南加州大學 攻讀企業管理碩士學位。對她來說，這是一個挑戰。因為她在台灣所學與留學專業關聯不大，必須付出很大努力才能彌補差距，其中就有專業英語。她說，剛開始聽老師講課時，完全聽不懂。還要兼職打工賺學費，英語、文化、學費、想家，都是她遇到的極大挑戰。

經過兩年「勤能補拙」打拼，陳淑玲獲得企管碩士學位順利畢業，她選擇返回台灣成家、工作。這樣再經過兩年，她於1985年再次返回美國。她說當時還是出於教育及家庭考慮，希望提供子女一個更好的教育環境及發展未來。

談及最初產生辦學想法，陳淑玲說，她住在富樂頓市，起初為兩歲多的大女兒尋找學校，但並未有理想學校可提供給女兒最好的教育，令她很失望。但直接觸動她辦學的原因卻是另一件事。

一年後的某日她去學校接女兒，一名學生跑過來問她「你的孩子是不是啞巴？」陳淑玲一驚，女兒在學校一年了，竟然被其他學生當作啞巴，雖然女兒性格安靜，但被當作啞巴實在令她傷心落淚，擔心孩子今後怎樣在美國生活？於是，她決心創辦一所高質量學校，讓子女和所有學生都能受到良好教育，充分展示天性、才藝、培養領導才能，不要被埋沒。

1988年，經過一年籌備，陳淑玲創辦的私立初中學校正式開學。至今34年，已經發展到兩個校區，學生350多人，教職員70人，除了必修課，還開設各種才藝課程。她的三個孩子也陸續從這所學校畢業，升入高中考上名牌大學。如今她的大女兒再次回校，協助母親辦學。五年前，又在小學設置了必修的中文、英語及西班牙語課程。

陳淑玲表示，教育理念是百年樹人。她辦學目標就是，依據學生需求，培養他們獨立自主能力，即獨立思考、獨立經濟能力、具有領導能力的人才。