拜登擬徵超級富人稅 加州189位富豪將成對象

Google創辦人佩吉（右）、布林（左）與前執行長施密特（中）是拜登總統超級富人稅計畫徵稅的對象。圖為三人在2010年的合影。（美聯社）

拜登 總統28日公布聯邦預算計畫，除了呼籲投資 國防、犯罪防制工作、降低民眾生活成本等項目，他還提議透過大幅改變向美國超級富豪徵稅的方法，來籌集投資資金。

●共有189位億萬富豪 身家總和超過1兆元

身為美國超級富豪最多的州，拜登這項提案將對加州 產生重大影響。根據富比世雜誌（Forbes）的統計，加州一共有189位億萬富豪，身家總和超過1兆元，比排名第二的紐約州多出60多位億萬富豪，也多出3000多億資產。

拜登提議對淨資產超過1億元的富豪徵收至少20%的所得稅，新徵稅方法最主要的不同是，不僅要對他們賺取的收入徵稅，還要對他們的儲備資產徵稅。在美國現行的制度下，許多富豪繳交的所得稅都很少，因為他們大部分的財富都不是收入。估計這項計畫未來十年可為聯邦多創造出3610億元稅金。

儘管這項超級富人稅可望獲得兩黨支持，但要獲得國會通過仍十分困難，過去一年已遭到少數民主黨人士抵制。此外，總統提出的預算案幾乎不可能無修改通過，大部分的情況都是在各方困難的妥協之下才有辦法通過。

目前無法準確得知加州究竟有多少身家超過1億元的富豪，因為加州不對非收入的財富徵稅。根據加州財政廳的說法，加州人在2020年提出的1780萬份納稅申報中，有665人或家庭的年收入超過1億元，但申報內容並不包括應計資產。

事實上，部分加州國會議員可能也是富人稅徵稅的對象。根據媒體「內幕」（Insider）的報導，聖地牙哥聯邦眾議員伊薩（Darrell Issa）的身家將近1億1600萬元，舊金山的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）約9650萬元，略低於門檻，她的財富主要來自已故丈夫名下的資產。至於眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）的身家，「內幕」估計她有約4600萬元，但無黨派組織Open Secrets在2018年所做的分析顯示，波洛西身家可能高達2億4200萬元。

●截至28日，以下是加州身家最高的前十大富豪：

1. Google創辦人佩吉（Larry Page）：總資產1188億元，全球富豪排名第6。

2. Google創辦人布林（Sergey Brin）：總資產1141億元，全球富豪排名第8。

3. 臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）：總資產790億元，全球富豪排名第14。

4. 輝達（Nvidia）執行長黃仁勳：總資產256億元，全球富豪排名第57。

5. 前Google執行長施密特（Eric Schmidt）：總資產234億元，全球富豪排名第67。

6. 賈伯斯遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs）：總資產178億元，全球富豪排名第98。

7. Ubiquiti Networks創辦人佩拉（Robert Pera）：總資產163億元，全球富豪排名第113。

8. 房地產開發商布倫（Donald Bren）：總資產162億元，全球富豪排名第115。

9. 創投家多爾（John Doerr）：總資產138億元，全球富豪排名第136。

10. 投資人舒瓦伯（Charles Schwab）：總資產135億元，全球富豪排名第142。