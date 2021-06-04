南巴市盜竊橫行 驚見離奇綁架案

南巴沙迪那市過去一周發生兩起入室盜竊和多起偷盜案件，並發生一起離奇綁架案。

南加近來汽車 觸媒轉化器(catalytic converter)被盜案件頻發，南巴市上周也有兩輛汽車的觸媒轉化器被盜，另外還有一輛車正在被盜時被車主撞個正著。5月30日晚上7時，在Rollin 街1500號段，車主發現他的一輛2005年的Kia Sorento下方有一個人，車主趕緊上前查看，但嫌犯馬上跳上旁邊停著的一輛黑色Honda Civic，車內還有一名同夥，兩人迅速逃跑。

據警方描述，兩人都是西裔男子，下車偷盜的男子穿著深色衣服和紅色帽子，所駕車輛後面的保險槓有破損。另外兩起觸媒轉化器被盜案件則發生在31日和23日。

29日還發生一起奇怪的綁架案件，受害人中午12時50分左右在Fair Oaks的1200號段給汽車加氣。完成後坐回車裡時，另外一名非裔男子也坐進受害人的車輛。這名男子要求受害人載他去逛洛杉磯 ，受害人感到害怕便從命，直到開到洛杉磯一家商店，該男子進入商店後，受害人才趕緊逃跑。

據形容，該男子為5呎6吋高，約120磅重，短黑頭髮，穿著藍色上衣和淺色短褲，拿著一個電鑽和黑色箱子。

28日杭廷頓大道1300號段的T-Mobile手機 通訊店，多部蘋果手機被偷走，據悉嫌犯於下午4時20分左右進入店裡，強行拿走展示櫃上的手機。警方形容共有三名嫌犯，皆是20多歲的非裔男子，體重皆在180磅左右，一名高個子約6呎1吋，分別穿著灰色、黑色和黃色的毛衫，帶著藍色口罩。