洛縣衛局：孕婦3款疫苗都能注射 加州15日恢復室內活動

在哺乳期間的孕婦或任何婦女，適合接種FDA批准的任一款新冠疫苗（莫德納、輝瑞、嬌生）。（美聯社）

洛縣公共衛生局8日澄清孕婦接種疫苗 的相關疑惑時指出，在哺乳期間的孕婦或任何婦女，適合接種FDA批准的任一款新冠疫苗（莫德納、輝瑞、嬌生）。建議正在備孕或準備當新手媽媽的女性，最好先諮詢醫師並經過評估後，再決定是否接種疫苗。

洛杉磯縣16歲及以上居民將於4月15日起開始接種。可接種疫苗者包括許多孕婦，有些仍在猶豫該不該打疫苗。由於新冠檢測陽性率接近歷史新低，加州 政府日前決定於4月15日起，允許室內場地恢復舉行音樂會、戲劇表演和球賽。這項改變意味著，在新冠疫情 爆發一年後，加州居民可重新參加大型室內現場活動。

加州政府日前也宣布將於6月15日停用疫情顏色分級系統，全面重開經濟。然而，衛生專家十分擔心，因為加州境內已普遍存在傳播率和死亡率更高的變種病毒，未接種疫苗的人們染疫風險恐加大。他們呼籲大眾持續保持社交距離、外出戴上口罩。

根據洛縣公共衛生局釋出的數據，8日確診人數為710例、死亡人數52例，住院人數為572人。自4月3日以來，平均每日的住院人數都維持在600人以下。除了洛縣，橙縣疫情也保持樂觀，8日新增確診95例，住院人數維持在100多人。平均每周的確診率為1.6%。橙縣迄今已接種了180萬劑疫苗。