教你14招降低貸款利率 減少月供金額

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買房貸款 ：

1.短期固定利率 貸款（Adjustable Rate Mortgage）

除了30年固定利率貸款，大家可以考慮浮動利率貸款，5/1 , 7/1 , 10/1 ARM貸款的頭5年，7年，10年利率鎖定，這類貸款利率會低於30年固定利率貸款。

2.買點

1點的費用為貸款的1%。通過買點貸款機構提前得到收益，從而可以降低利率。

3.提高信用分

781-850 非常好，661-780 良好，300-660 較差，信用分越高，貸款利率越低。

4.提高首付金額

提高首付，30%首付以上會拿到較好利率。

5.銀行存款折扣

大部分商業銀行會給存款客戶貸款優惠。

6. 15年或40年固定利率貸款

15年amortization loan利率會比30年固定利率低。40年固定利率只還利息貸款對投資 房買家來說月供比較低。

7.私人銀行貸款，證券 抵押貸款

私人銀行貸款針對高淨值客戶會有貸款優惠。證券抵押貸款一般只有投行提供，適合高淨值客戶，利率通常比商業銀行更低，審批更快，可以不查收入，不查信用，不收費用，幾天內closing，房貸中的天花板。

8.增加貸款附加條款（如Prepayment Penalty)

購買投資房的客戶如果選擇增加提前還款罰金，可以降低利率，通常有1,3,5年提前還款罰款選項。

9.增加貸款擔保人如：親子 貸款

針對收入不高或沒有收入的買房人士，如果增加貸款擔保人（必須是父母或者子女）,可以拿到首套房的貸款利率，即便貸款擔保人自己已經有一套首套房。

10.特殊貸款專案（如特殊職業人士貸款，員工貸款）

軍人，醫生，教師貸款。某些公司員工貸款有折扣，甚至有0利率貸款。

11.貸款機構會員折扣

如信用合作社貸款，如果貸款人成為機構會員，就能享受到優惠的貸款。

12.私人貸款

問一下身邊的親戚朋友，有時候可以拿到不錯的貸款。私人借貸需要找專門律師做closing。

重新貸款：

13.重新貸款 (Refinance)

如果貸款人當前貸款利率高，通過重新貸款可以降低利率。如果貸款人現在原來做的是15年貸款，重新貸款到30年貸款可以降低月供。

14.貸款重置（Recast）

如果貸款人已經還了較多的貸款本金，想降低月供，可以讓lender做貸款重置，每個月的還貸將基於當前貸款餘額和新的amortization schedule計算，可以大大降低月供。