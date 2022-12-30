買房考慮因素之一 先看2022美國紐約州小學排名

學校示意圖。圖：pixabay

美國紐約州 一帶有多所公立小學，分布在多個學區 中。不少望子成龍、望女成鳳的家長為了給予下一代最佳的學習環境，優質學校的選擇，是買房的一大考慮因素。日前Niche針對紐約市 一帶的小學進行評比，參考其學術表現、健康安全、多元化和師資品質以及數百萬用戶的評分等，評比出紐約州最佳十所小學。我們就來一睹為快吧！

美國紐約州小學排名評分標準

美國紐約州最佳十所小學排名

紐約市與紐約州的教育 制度不同。若有興趣瞭解，請看前一篇紐約市學校排名。

1. E.M.貝克學校（E.M. Baker School）

E.M.貝克學校是一所評分很高的公立學校 ，位於紐約州大頸，共有685名K-5年級的學生，師生比例為12：1。根據州考試成績，82%的學生精通數學及閱讀。

2. 埃奇伍德學校（Edgewood School）

埃奇伍德學校是一所評級最高的公立學校，位於紐約州斯卡斯代爾，共有369名K-5年級的學生，師生比例為12：1。根據州考試成績，93%的學生精通數學，88%的學生精通閱讀。

3. 希思科特學校（Heathcote School）

希思科特學校是一所頂級的公立學校，位於紐約州斯卡斯代爾，共有349名K-5年級的學生，師生比例為12：1。根據州考試成績，92%的學生精通數學，87%的學生精通閱讀。

4. 鄉村小學（Village Elementary School）

鄉村小學是一所位於紐約州西奧塞特的頂級公立學校，共有410名K-5年級的學生，師生比例為10：1。根據州考試成績，87%的學生精通數學，82%的學生精通閱讀。

5. 貴格會嶺學校（Quaker Ridge School）

貴格會嶺學校是一所位於紐約州斯卡斯代爾的頂級公立學校，共有517名K-5年級的學生，師生比例為12：1。根據州考試成績，90%的學生精通數學，87%的學生精通閱讀。

6. 福克斯梅多學校（Fox Meadow School）

福克斯梅多學校是一所頂級的公立學校，位於紐約州斯卡斯代爾，共有425名K-5年級的學生，師生比例為13：1。根據州考試成績，91%的學生精通數學，87%的學生精通閱讀。

7. 傑佛瑞•拉特納羅伯特•西曼小學（Jeffrey Ratner Robert Seaman Elementary School）

傑佛瑞•拉特納羅伯特•西曼小學是一所位於紐約州傑裡科的頂級公立學校，共有278名K-5年級的學生，師生比例為10：1。根據州考試成績，92%的學生精通數學，92%的學生精通閱讀。

8. 東山小學（East Hills Elementary School）

東山小學是一所評級最高的公立學校，位於紐約州羅斯林高地，共有524名2-5年級的學生，師生比例為12：1。根據州考試成績，80%的學生精通數學，78%的學生精通閱讀。

9. 沃爾特惠特曼小學（Walt Whitman Elementary School）

沃爾特惠特曼小學是一所位於紐約州伍德伯裡的頂級公立學校，共有323名K-5年級的學生，師生比例為10：1。根據州考試成績，87%的學生精通數學，77%的學生精通閱讀。

10. 萊克維爾小學（Lakeville Elementary School）

萊克維爾小學是一所評級最高的公立學校，位於紐約州大頸，共有743名1-5年級的學生，師生比例為10：1。根據州考試成績，92%的學生精通數學，87%的學生精通閱讀。