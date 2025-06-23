房子太貴買不起 大都會郊區租屋成潮流

房價太貴，很多人跑到郊區租房。示意圖。(路透資料照片)

許多人很想買房子，無奈房價 太貴買不起，紛紛到偏遠一點的郊區租房，讓租屋市場漁翁得利，蓬勃發展。

根據租賃市場研究公司Point2Homes最近的分析，2018至2023年間，全美國最大都會 區周邊的20 個郊區中，11個郊區租屋率至少飆升5%。

15大都會周邊 主要人口從屋主變租客

同一期間內，15個郊區人口結構改變，由原本以屋主為主變成以租屋者為主；由屋主為主變成租屋者為主的趨勢遍及許多地區，包括達拉斯、休士頓和邁阿密等快速發展的陽光地帶都會區，乃至於波士頓和費城等美國東北部城市。

Point2Homes並且發現，全美20大都會周邊郊區中，排名前五的達拉斯、明尼阿波利斯、波士頓、坦帕和巴爾郊區租屋者增加速度比其周邊城市中心來得快。2018至2023年間，達拉斯郊區租屋者比例飆增17.6%，達拉斯市區租屋者比例僅增加7.9%，而鄰近的弗里斯科(Frisco)、麥金尼(McKinney)和大草原(Grand Prairie)郊區各增加5000多戶租屋家庭。

Point2Homes發現，回到2018年，在達拉斯市座落的達拉斯郡(Dallas County)買房比起都會區更郊區的弗里斯科、麥金尼和大草原等郡更難，如今，情況大不相同：NBC新聞購屋指數(NBC News Home Buyer Index)顯示，現在在達拉斯周邊的郊區郡買房比在達拉斯郡本身還要困難。

30年期固定房貸平均利率近7% 數十年來高點

買不起房子已成為全國性問題，涵蓋全美所有城市和郊區。

新冠疫情爆發以來，房貸成本急劇上升，想到熱門地區買房的人望之卻步。如今，30年期固定房貸平均利率一直在略低於7%的區間徘徊，是2008年金融危機以來未曾出現的高點。房地產專家認為，在如此艱難的市況下，租賃房產激增反倒讓原本負擔不起郊區生活的人得以藉由租屋享受僻靜生活。

加州大學歐文分校(University of California, Irvine)教授兼房地產研究中心主任庫爾森(N. Edward Coulson)說，在郊區，可擁有自己的土地、家裡有孩子或者養狗，人們想要有這種空間，獨棟住宅讓美夢成真。

馬克住在芝加哥郊區，以租屋方式住了三年的房子房價節節上升，已超出他的預算，在該地區如果擁有類似房產，每月的房屋成本比他目前租金 高出30%，因此他考慮離開當地，到其他地方買房；他覺得，如果繼續留在原地，恐怕支撐不住。

在伊利諾州萊克維拉(Lake Villa)租屋的戴克(Andrew Decker)和他的家人很想買下目前住的房子，變成是永遠的家，但據說有人出價34萬美元，實在太貴；他說，假如房價20萬美元，他會毫不猶豫馬上買下，但34萬美元太瘋狂了。

專為租戶維護權益的租戶聯盟(Tenant Union Federation)負責人拉古維爾(Tara Raghuveer)表示，房價貴到買不起助長郊區租屋熱潮，恐持續迫使人們遠離市中心，可能離工作地點更遠，而且未必能夠與同質性高的其他人聯繫，進而影響兒童保育、社會安全等各個層面。

然而，郊區房東卻大肆宣揚郊區租屋的種種好處。

代表租賃業者的全國公寓協會(National Apartment Association)研究副總拉蒂烏(George Ratiu)說，通常，一次付款就涵蓋所有開支，不必付房貸、房屋保險、業主協會(HOA)以及大量維護費用等等，對很多人來說是值得的。

看準租屋熱潮 開發商興建多樣租屋宅

搭著租屋順風車，開發商也一直為郊區租屋者建造不同類型的房子，包括多家庭住宅園區。住房經濟學家兼「租金清單」(The Rent Roll)播客主持人帕森斯(Jay Parsons)提到近幾年興起「郊區市中心」(suburban downtowns)，部分原因是疫情期間人們遠距離在家辦公，他說，住商混合用途的建築開發往往主要是為年輕家庭在城市便利和郊區便利之間的求取平衡。

帕森斯進一步闡述說，在郊區市中心，仍然可以靠近工作地點、鄰近有不錯的餐廳和商店，只不過是住在郊區，而且仍然可以開車，租金卻可能還是比大多數市中心更實惠。

庫爾森教授認為，短期內，郊區的吸引力不會消退，可能會進一步支撐許多郊區的房價，對購屋者、租屋者來說都是如此。

庫爾森進一步說明，假如在市中心工作，住在市中心還是比較方便、有優勢，只不過，優勢已大不如前，因為即使疫情已經過去、主張重返辦公室上班的聲浪未曾停歇，遠距辦公卻還是很普遍，愈來愈多人想住在郊區，這樣的趨勢會讓郊區生活成本隨之提高。