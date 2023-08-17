捍衛茂宜島居住正義 夏威夷州長：暫停出售被野火損毀的房地產

夏威夷州茂宜島拉海納拍攝的野火燒燬的殘骸。（新華社）

夏威夷州茂宜島 遭逢美國逾一世紀以來最嚴重的野火災情之際，夏威夷州州長葛林（Josh Green）正試圖阻止開發商收購被燒毀的茂宜島土地，捍衛在地居民的居住權益。

美聯社指出，外界愈來愈擔心新建房屋可能引來富裕的買家，進而加劇住房危機。當地的住房危機已迫使許多夏威夷原住民 和當地土生土長的居民離開故土。

據美聯社報導，截至昨天，茂宜島野火罹難人數已攀升至106人。

美國新聞網站Axios報導，葛林本周稍早表示，他已和夏威夷檢察總長聯繫，要求暫停出售所有被野火破壞或損毀的房地產。

葛林14日表示：「距離任何作物生長或搭建房屋，都還需要一段很長時間…因此，如果你試圖從我們的人民手中竊取土地，並在此地大興土木，代表你對這裡所知甚少。」

他還希望在野火事發現場設立一座紀念碑。

據美聯社報導，葛林也指出，他正在研究該州要如何取得用於勞工住房的土地，並矢言不會讓受到野火重創的觀光小鎮拉海納（Lahaina）在重建過後，貴到讓當地居民無法負擔。

夏威夷州商業暨消費者事務廳（Department of Commerce and Consumer Affairs）14日發表聲明，敦促茂宜島屋主收到「主動提出且與他們房產有關的訊息」時務必小心謹慎，盼藉此警告茂宜島屋主，主動出價買方的報價恐低於市場行情。