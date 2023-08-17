我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

捍衛茂宜島居住正義 夏威夷州長：暫停出售被野火損毀的房地產

中央社／檀香山16日報導
夏威夷州茂宜島拉海納拍攝的野火燒燬的殘骸。（新華社）
夏威夷州茂宜島拉海納拍攝的野火燒燬的殘骸。（新華社）

夏威夷州茂宜島遭逢美國逾一世紀以來最嚴重的野火災情之際，夏威夷州州長葛林（Josh Green）正試圖阻止開發商收購被燒毀的茂宜島土地，捍衛在地居民的居住權益。

美聯社指出，外界愈來愈擔心新建房屋可能引來富裕的買家，進而加劇住房危機。當地的住房危機已迫使許多夏威夷原住民和當地土生土長的居民離開故土。

據美聯社報導，截至昨天，茂宜島野火罹難人數已攀升至106人。

美國新聞網站Axios報導，葛林本周稍早表示，他已和夏威夷檢察總長聯繫，要求暫停出售所有被野火破壞或損毀的房地產。

葛林14日表示：「距離任何作物生長或搭建房屋，都還需要一段很長時間…因此，如果你試圖從我們的人民手中竊取土地，並在此地大興土木，代表你對這裡所知甚少。」

他還希望在野火事發現場設立一座紀念碑。

據美聯社報導，葛林也指出，他正在研究該州要如何取得用於勞工住房的土地，並矢言不會讓受到野火重創的觀光小鎮拉海納（Lahaina）在重建過後，貴到讓當地居民無法負擔。

夏威夷州商業暨消費者事務廳（Department of Commerce and Consumer Affairs）14日發表聲明，敦促茂宜島屋主收到「主動提出且與他們房產有關的訊息」時務必小心謹慎，盼藉此警告茂宜島屋主，主動出價買方的報價恐低於市場行情。

據當地住宅相關組織HouseMaui說法，茂宜島超過半數家庭都面臨居住負擔過重問題，代表他們每月有超過30%的收入都花在住房上。

8月15日在夏威夷州茂宜縣拍攝的一處避難所。（新華社）
8月15日在夏威夷州茂宜縣拍攝的一處避難所。（新華社）

夏威夷州 茂宜島 原住民

上一則

加州住房負擔能力創16年來新低 中價屋僅16%居民買得起

下一則

南加復古莊園售1090萬 好萊塢傳奇名人夫婦建造

延伸閱讀

夏威夷野火累計106死 拜登下周偕妻前往勘災慰問

夏威夷野火累計106死 拜登下周偕妻前往勘災慰問
西班牙田尼利夫島野火 當局憂火勢蔓延疏散村莊

西班牙田尼利夫島野火 當局憂火勢蔓延疏散村莊
夏威夷野火釀災 日本政府將提供200萬元援助

夏威夷野火釀災 日本政府將提供200萬元援助
夏威夷野火死傷慘遊客照玩樂 島民怒斥平行世界

夏威夷野火死傷慘遊客照玩樂 島民怒斥平行世界

熱門新聞

夏威夷州茂宜島拉海納拍攝的野火燒燬的殘骸。（新華社）

捍衛茂宜島居住正義 夏威夷州長：暫停出售被野火損毀的房地產

2023-08-17 00:39
「降低通膨法」中的節能抵稅優惠陸續生效，裝設太陽能板的開銷有30%可抵稅。(美聯社)

裝修房屋再等等 節能抵稅將生效最多可省數千元

2023-08-09 23:15
美國30年期房貸利率平均達7.09%。（美聯社）

30年期房貸利率衝上7% 逼近22年高點

2023-08-10 00:40
美國三分之二地區的房價都創下新高，多數民眾也都認為現在不是購屋的好時機。（美聯社）

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

2023-08-08 23:12
譚詠麟運動報平安，曝光半山豪宅。(取材自微博)

譚詠麟染病掉6公斤 揭近況「私人半山豪宅意外曝光」

2023-07-30 20:36
有愈來愈多無家可歸的人住進露營車、露營拖車、箱型車或是汽車。(Pexels)

加州高房價地獄 露營車從度假象徵變成克難住所

2023-07-22 16:23

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」