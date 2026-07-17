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比亞迪放話 要搶豐田汽車全球銷量冠軍

記者林宸誼／綜合報導
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比亞迪執行副總裁、國際業務負責人李柯表示，比亞迪不需要美國市場，也能實現超越豐田，成為全球銷量冠軍的目標。

今年6月，比亞迪董事長王傳福在股東大會上宣布，比亞迪計畫透過快速充電技術的進步，和海外的爆發式增長，在五年內從豐田手中奪走全球銷量冠軍的寶座。

英國金融時報報導，李柯表示，王傳福設定這個雄心勃勃的目標，是希望透過比亞迪自身的有機增長來實現，比亞迪不需要美國市場來實現這一目標。

2025年比亞迪銷售460萬輛，相較於豐田的1,050萬輛仍有不小的差距。其中，美國是豐田全球第一大市場，但美國政府對中國電動汽車徵收高額關稅，並限制使用中國軟體的車型進入，阻礙比亞迪在美國銷售乘用車。比亞迪僅在加州的一家工廠組裝重型卡車，並在美國售出100多輛該車型。

今年上半年，比亞迪累計銷售180.8萬輛，年減15.7%。其中，上半年比亞迪累計出口汽車78.9萬輛，年增70.5%，海外銷量占比已超過43%。

在比亞迪的海外擴張中，歐洲被視為比亞迪重要的市場之一，當地銷售新能源汽車的利潤率也高於中國。根據歐洲汽車製造商協會的數據，比亞迪5月在歐洲市占達到2.8%，比去年同期增長一倍多，超過福特、特斯拉和日產。

李柯表示，比亞迪無需透過收購其他車企，來推動銷量增長，就能從豐田手中奪走銷冠頭銜。

知情人士透露，法國汽車製造商雷諾，拒絕比亞迪入股。比亞迪和雷諾對此均拒絕置評。李柯表示，如果出現收購歐洲高端品牌機會，比亞迪會「持開放態度」，但她心中沒有特定品牌。

精華 FAQ

  • 李柯表示，王傳福設定的目標是靠比亞迪自身有機增長達成，不必仰賴美國市場。雖然美國是豐田的重要市場，但比亞迪已把重心放在海外其他地區與技術進步。

  • 2025年比亞迪銷售460萬輛，豐田則達1,050萬輛，差距仍相當明顯。不過比亞迪今年上半年出口大增，海外銷量占比已超過43%，成為成長主力。

  • 歐洲被視為比亞迪的重要市場之一，因當地新能源車利潤率高於中國，且5月市占已達2.8%。公司表示不靠收購也能成長，但對歐洲高端品牌合作保持開放。

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