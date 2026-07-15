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內卷嚴重 中國車企銷售「先海外、後國內」

記者黃雅慧／綜合報導
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中國車市內捲嚴重，車企巨頭紛紛出海，近期比亞迪「騰勢Z」採用「先海外、後國內」進行銷售，且海外售價還比中國國內售價高出許多。而這種另類「出口轉內銷」模式，也成為當前不少車企走向海外市場規劃的新產品打法。

事實上，中國已經已有車企新車款採取先出口、再內銷的操作，比如奇瑞在2009年首次嘗試，將旗下瑞虎DR從國外引入國內市場銷售；比亞迪也計劃將其2024年海外皮卡車型Shark 6「轉內銷」，引入方程豹品牌，並計劃於今年下半年在中國中國市場上市。

中國造車新勢力小鵬也已明確定位全球化戰略車型的Mona L03將在德國上市，而非先在中國國內上市再出口，此舉也打破了小鵬以往出海方式。

據悉，騰勢Z海外售價區間高達14.29萬英鎊~17.29萬英鎊（約19.1萬美元~23.3萬美元），而騰勢Z 13日在中國國內開啟預售通道，推出三個版本預售價（不含選配）：COUPE（硬頂版）人民幣68萬元、SPIDER（敞篷版）人民幣78萬元、RACING（賽道版）人民幣118萬元（約17.4萬美）。

報導稱，中國汽車在國外售價大多是其國內的1.5~2倍，比如瑞虎DR、極氪X、小鵬X9、仰望U9等車型，在國外的售價約是國內售價的兩倍。

其中，一些新能源新車國外售價甚至超過其國內售價的三倍，比如：騰勢Z9GT、吉利銀河E5、方程豹8等新能源汽車。

蔚來汽車CEO李斌、小鵬汽車董事長何小鵬均曾談及，中國汽車出口需要考慮關稅、匹配海外認證標準等，且中國新能源車在國外的定位瞄向高端化，不做低價「內捲」，中國新能源車在海外售價高於國內也是合理狀態。

中國乘聯會祕書長崔東樹認為，中國汽車國外售價比國內售價高的原因在於成本高，其中包括各國的關稅抬升了車價。

同時，中國汽車出口的跨境物流、海外人工、嚴苛的海外認證與本地化改造也增加了成本。此外，海外競爭寬鬆，利潤較高；中國汽車品牌溢價也對售價提高有促進作用。

精華 FAQ

  • 主因是中國車市內捲激烈，車企希望先在海外市場建立品牌、測試產品定位，並以較高售價取得利潤，再回到國內銷售。這也成為不少車廠新的全球化產品打法。

  • 騰勢Z海外售價約14.29萬英鎊至17.29萬英鎊，折合約19.1萬至23.3萬美元；而國內預售價則為68萬元、78萬元與118萬元，顯示其海外與國內定價策略差異明顯。

  • 業者與專家指出，海外售價較高主要來自關稅、跨境物流、海外人工、認證標準與本地化改造等成本；此外，海外競爭相對寬鬆、利潤較高，也推升了售價。

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