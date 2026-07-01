台北豪宅「帝寶傳奇戶」賣9年終於賣掉了 原屋主賠售790萬元

帝寶。(記者游智文／攝影)

被市場稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售、降價及公開標售後，近期終於成功易主。根據台北地政雲實價登錄資料，該戶總價5.23億元(台幣，下同，約1640萬美元)，相較原屋主2017年以7.75億元購入，本次轉手帳面損失高達2.52億元(約790萬美元)，跌幅約32.5%。

另外該戶含車位總坪數約316.43坪，若以每個車位500萬元拆算，住宅單價約落在每坪192萬元，跌破200萬元。

這戶位於D棟21樓的「帝寶傳奇戶」話題性十足，原為名媛陸勝文持有，2017年以總價7.76億元賣給鄭姓富商，換算單價高達每坪290萬元。

鄭姓富商入手後不久便傳出轉售消息，開價一度喊至8.38億元，後續雖下調至7.75億元，卻仍未能順利脫手。

之後，該戶轉由台灣金服公開標售，底價進一步下修至6.5億元。最終於今年上半年以5.24億元順利售出，也為這筆長達9年的出售歷程畫下句點。

根據謄本資料顯示，該戶買方為自然人，戶籍地位於花蓮縣，值得注意的是，本次交易未設定抵押權，也就是說，買方未申辦房貸，全額以現金支付，資金實力可見一斑。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，「帝寶」近年在市場上的釋出量與成交案例並不多，最近的實價紀錄要追溯到2021年的12樓戶，當時該戶以總價3億9,988萬元成交，換算單價約為每坪237萬元。

同年度另有一筆8樓戶，成交總價4.15億元、單價為250萬元。

對於本次D棟21樓戶出現賠售情況，莊思敏表示，該戶為合併戶，含4個車位在內總面積高達316坪，購屋門檻極高，可負擔的買方客群本就相對有限，成交週期自然也較長。

另外，近年受央行信用管制、豪宅稅政策及整體房市交易量縮影響，高總價產品去化速度明顯放緩，加上「帝寶」屋齡已約20年，隨著市場新案與頂級豪宅供給增加，高資產族群選擇更加多元，比價心態也更為明顯，進一步拉大議價空間。

此外，高資產人士購屋多以資產配置與資金效率為主要考量，若屋主本身有資產重整、資金調度或換屋等需求，適度讓利以促成交易也是市場上相當常見的情況。

莊思敏表示，「帝寶」仍是頂級豪宅代表，坐擁仁愛路精華地段優勢，且社區住戶非富即貴、政商名流雲集，對高資產族群而言仍然很有吸引力。

尤其近期股市高檔震盪，不少高資產客群在累積一定獲利後，就會開始進行資產配置調整，部分資金可望轉向更具抗跌保值性的不動產。在整體資金環境仍相對充裕、避險需求發酵的情況下，具備稀缺性的豪宅產品仍有機會吸引買方進場。