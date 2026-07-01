我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／比利時晉級16強 延長賽罰球 3：2絕殺塞內加爾

乾旱嚴重影響供水 加州居民恐面臨水電價齊上漲

台北豪宅「帝寶傳奇戶」賣9年終於賣掉了 原屋主賠售790萬元

記者游智文／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
帝寶。(記者游智文／攝影)
帝寶。(記者游智文／攝影)

被市場稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售、降價及公開標售後，近期終於成功易主。根據台北地政雲實價登錄資料，該戶總價5.23億元(台幣，下同，約1640萬美元)，相較原屋主2017年以7.75億元購入，本次轉手帳面損失高達2.52億元(約790萬美元)，跌幅約32.5%。

另外該戶含車位總坪數約316.43坪，若以每個車位500萬元拆算，住宅單價約落在每坪192萬元，跌破200萬元。

這戶位於D棟21樓的「帝寶傳奇戶」話題性十足，原為名媛陸勝文持有，2017年以總價7.76億元賣給鄭姓富商，換算單價高達每坪290萬元。

鄭姓富商入手後不久便傳出轉售消息，開價一度喊至8.38億元，後續雖下調至7.75億元，卻仍未能順利脫手。

之後，該戶轉由台灣金服公開標售，底價進一步下修至6.5億元。最終於今年上半年以5.24億元順利售出，也為這筆長達9年的出售歷程畫下句點。

根據謄本資料顯示，該戶買方為自然人，戶籍地位於花蓮縣，值得注意的是，本次交易未設定抵押權，也就是說，買方未申辦房貸，全額以現金支付，資金實力可見一斑。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，「帝寶」近年在市場上的釋出量與成交案例並不多，最近的實價紀錄要追溯到2021年的12樓戶，當時該戶以總價3億9,988萬元成交，換算單價約為每坪237萬元。

同年度另有一筆8樓戶，成交總價4.15億元、單價為250萬元。

對於本次D棟21樓戶出現賠售情況，莊思敏表示，該戶為合併戶，含4個車位在內總面積高達316坪，購屋門檻極高，可負擔的買方客群本就相對有限，成交週期自然也較長。

另外，近年受央行信用管制、豪宅稅政策及整體房市交易量縮影響，高總價產品去化速度明顯放緩，加上「帝寶」屋齡已約20年，隨著市場新案與頂級豪宅供給增加，高資產族群選擇更加多元，比價心態也更為明顯，進一步拉大議價空間。

此外，高資產人士購屋多以資產配置與資金效率為主要考量，若屋主本身有資產重整、資金調度或換屋等需求，適度讓利以促成交易也是市場上相當常見的情況。

莊思敏表示，「帝寶」仍是頂級豪宅代表，坐擁仁愛路精華地段優勢，且社區住戶非富即貴、政商名流雲集，對高資產族群而言仍然很有吸引力。

尤其近期股市高檔震盪，不少高資產客群在累積一定獲利後，就會開始進行資產配置調整，部分資金可望轉向更具抗跌保值性的不動產。在整體資金環境仍相對充裕、避險需求發酵的情況下，具備稀缺性的豪宅產品仍有機會吸引買方進場。

精華 FAQ

  • 根據台北地政雲實價登錄資料，這戶位於帝寶D棟21樓的合併戶，最終以5.23億元成交，較先前底價再往下調後才順利售出。

  • 原屋主2017年以7.75億元買入，這次以5.23億元轉手，帳面損失約2.52億元，跌幅約32.5%，是相當明顯的賠售案例。

  • 主因是總價高、面積大且含多個車位，買方門檻極高；再加上央行管制、豪宅稅與市場供給增加，讓高總價產品去化明顯變慢。

上一則

日圓貶至近40年新低 日本若干預匯市恐衝擊美債市場

延伸閱讀

曾志偉、曾寶儀賣荃灣豪宅投資獨到 買舊樓曾大賺2780萬港元

曾志偉、曾寶儀賣荃灣豪宅投資獨到 買舊樓曾大賺2780萬港元
台積電效應 鳳凰城房市由賣方轉向僵持 買方選擇變多了

台積電效應 鳳凰城房市由賣方轉向僵持 買方選擇變多了
橙縣海濱逾億元豪宅 全現金成交創紀錄

橙縣海濱逾億元豪宅 全現金成交創紀錄
2025紐約房市 曼哈頓唯一虧損 史泰登島獲利居冠 布碌崙緊隨

2025紐約房市 曼哈頓唯一虧損 史泰登島獲利居冠 布碌崙緊隨

熱門新聞

中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

2026-06-25 08:59
香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，瑞銀最新「全球財富報告」，香港人均財富64.8萬美元（約505萬港元），排全球第四位。（中新社）

香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光

2026-06-30 22:14
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10
馬斯克（Elon Musk）在成為全球首位兆元（美元）富豪寫下歷史後，不到兩周時間，隨著SpaceX與特斯拉股票賣壓湧現，其身家如今已跌回1兆美元以下。（路透）

SpaceX賣壓湧現 馬斯克從全球首位兆元富豪寶座跌落

2026-06-24 15:52
從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當日收跌近8%。(路透)

晶片股大跌該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

2026-06-24 08:54
美股透露的訊息並不一致。看來不像一波重大跌勢的開端，更像是表面之下正在整理。（美聯社）

費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

2026-06-27 02:00

超人氣

更多 >
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷