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台積加速打造本土DRAM鏈 強攻WoW技術

記者李孟珊／綜合報導
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全球記憶體大缺貨，台積電加速建立本土DRAM供應鏈，華邦入列，雙方啟動「世紀大合...
全球記憶體大缺貨，台積電加速建立本土DRAM供應鏈，華邦入列，雙方啟動「世紀大合作」。示意圖。（路透）

全球記憶體大缺貨，台積電加速建立本土DRAM供應鏈，華邦入列，雙方啟動「世紀大合作」，攜手揮軍AI相關應用，助益台積電取得更穩定貨源，也讓華邦脫胎換骨，跨入AI伺服器核心供應鏈，更代表台灣記憶體產業深度參與全球AI高階晶片整合的新世代商機。

華邦不對單一客戶與合作案評論；至截稿前，尚未取得台積電回應。消息人士透露，台積電與華邦的合作，是在晶圓對晶圓堆疊（Wafer-on-Wafer, WoW）先進3D晶圓堆疊技術領域。華邦技術與量產能力獲得青睞，將提供DRAM等記憶體晶圓，結合台積電邏輯製程晶圓共同堆疊。

台積電過往WoW技術主要記憶體晶圓仍多仰賴三星、SK海力士、美光等三大記憶體廠，惟全球記憶體供應嚴重吃緊，業界認為，華邦入列台積電WoW夥伴之後，將能協助台積電記憶體供應更穩定，創造雙贏。

業界分析，WoW被視為下一世代AI晶片重要整合技術，其透過Hybrid Bonding（混合鍵合）技術，直接將邏輯晶片與記憶體晶圓進行垂直堆疊，建立數萬至數百萬個微型銅接點，大幅縮短資料傳輸距離，相較傳統封裝可提供更高頻寬、更低延遲及更佳能源效率，已成為AI伺服器、高效能運算（HPC），以及未來邊緣AI裝置的重要技術方向。

業界分析，台積電在WoW領域對合作夥伴要求極高，不僅須具備成熟12吋晶圓量產能力，更要有高良率、特殊製程及晶圓整合經驗，華邦長年深耕利基型DRAM及編碼型記憶體（NOR Flash）市場，在特殊記憶體製程、晶圓製造與品質管理累積深厚實力，成為台積電布局AI記憶體供應鏈重要合作夥伴。

面對近期記憶體嚴重供不應求，國際記憶體原廠產能幾乎滿載，全球AI供應鏈開始尋求更多元、更具彈性的記憶體來源，台積電除持續深化與國際記憶體大廠合作，也積極攜手本土供應鏈，希望建立更完整、更具韌性的AI晶片生態系。

此次華邦躋身台積電關鍵AI記憶體供應鏈，攜手在WoW領域合作，不只是單一合作案，更反映台積電正透過扶植本土供應鏈，強化AI晶片自主供應能力。

台積電領頭導入本土廠商之下，台灣記憶體產業也從AI周邊角色，邁向全球AI核心供應鏈，未來隨著WoW量產及更多AI平台導入，可望為華邦開啟新一波成長契機，也讓台灣半導體供應鏈在全球AI版圖中的戰略地位繼續提升。

精華 FAQ

  • 消息指出，雙方合作重點在晶圓對晶圓堆疊WoW技術，華邦提供DRAM等記憶體晶圓，與台積電邏輯製程晶圓共同堆疊，以提升AI晶片整合效率與供應穩定度。

  • 主因是全球記憶體嚴重缺貨，國際大廠產能接近滿載，台積電希望透過本土供應鏈分散風險、確保貨源穩定，同時提升AI晶片生產的彈性與韌性。

  • 華邦若成為WoW夥伴，不僅可跨入AI伺服器核心供應鏈，也能受惠於AI平台導入與量產擴大，並讓台灣記憶體產業在全球AI版圖中扮演更關鍵角色。

台積電

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