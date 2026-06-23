不僅3奈米 傳台積電先進製程晶片將全面漲價 「範圍曝光」超出預期

高燦鳴（Tim Culpan）說，據悉台積電將全面調漲先進製程晶片價格，幅度與廣度均超出先前預期。（路透）

獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）指出，根據消息來源，台積電 將全面調漲先進製程晶片價格，漲價範圍涵蓋台積電晶圓營收基礎的75%，幅度與廣度均超出先前預期。

高燦鳴引述數名消息人士指出，今年初以來，台積電業務開發與銷售團隊已獲高層指示，須設法提高收費，主管告訴他們，看到記憶體業者享有更高價格，台積電也想分一杯羹。

台灣媒體先前傳聞指出，漲價將鎖定3奈米製程，但實際範圍更廣。台積電已告知客戶，所有的7奈米與更先進製程都將漲價，是客戶原先預期的產品廣度，以及漲價幅度的三倍。台積電3奈米製程在該公司第1季晶圓營收占25%，但整個先進製程組合，占營收比率高達75%。

讓客戶意外的是，漲價範圍包含相對早期的7奈米製程；部分客戶也認為，台積電也將調漲部分成熟製程。

高燦鳴說，據悉漲價已開始陸續實施。即便在尚未漲價的情況下，客戶也被要求將較高的成本結構納入訂單。由於可取得數字不一，漲幅大小可能會因客戶、製程節點與產品類別而異，但似乎落在5%至10%。

台積電在回覆高燦鳴時表示：「我們的定價策略是戰略性的，不是機會主義式的」，「我們將繼續與客戶密切合作，向客戶展現我們的價值」。

高燦鳴認為，這相當於默認漲價，但也不令人意外。本月稍早，台積電董事長魏哲家在年度股東會上說，他「希望」調漲價格。財務長黃仁昭也告訴BBC，他「不排除」漲價。

據高燦鳴估算，台積電2026年全年營收預料成長至少30%至逾1,600億美元，其中約850億美元將來自下半年度，也就是漲價開始生效時，而至少八成晶圓營收將來自先進製程。

他說，若占總營收約15%的非晶圓收入也按比例增加，漲價將影響近700億美元的銷售額。假設平均漲幅為5%，台積電全年毛利率可望提升2個百分點或更多。

三星電子、SK海力士和美光，單是今年第1季就漲價65%-90%，毛利率最多提升至原先的兩倍。