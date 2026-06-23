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台灣借錢買股暴增160% 6月違約破新台幣20億 彭博警告風險

編譯盧思綸／即時報導
台灣地標台北101。（本報資料照片）
台灣地標台北101。（本報資料照片）

彭博報導，AI台積電概念推升台股過去一年大漲逾100%，也引爆台灣散戶「害怕錯過機會」的追股情緒。過去12個月，台灣投資人向券商借錢買股的金額暴增160%，許多人不只拿自有資金投資，還透過貸款或融資加碼押注股市。市場人士警告，一旦AI動能降溫，台灣恐面臨股市急跌與槓桿反噬風險，成為全球AI泡沫快速膨脹的代表案例。

近幾個月來，AI帶動全球股市狂飆，南韓、中國、美國都出現追捧熱潮，但彭博形容，身為AI晶片重鎮的台灣，氣氛最為狂熱。青少年搶開證券戶，交易量暴增一度擠垮券商網站；台股過去一年漲逾100%，短短數周內超越英國、加拿大和印度，成為全球第五大股市。

支撐這波多頭信心的關鍵，正是台積電與其背後龐大的台灣科技供應鏈。看多投資人指出，台積電在全球先進晶片製造占有主導地位，相關供應鏈生產全球約90%的最先進晶片，是智慧型手機、筆電、機器人，以及全球AI資料中心建置不可或缺的核心零組件。

這股狂熱也反映在散戶心態上。彭博訪問一名26歲、目前待業的台灣散戶鄭安迪（Andy Cheng，譯音），他靠著部分借款，持有價值6萬美元的台灣科技股，並直言：「隨便買哪一檔股票都會賺錢。」報導也引述台灣投資網紅巴逆逆表示，她自己多年來一直拒絕借錢投資，但看著股市天天上漲、朋友獲利比自己更多，最後仍在5月貸款新台幣500萬元投入股市。她說：「FOMO真的抓住我了。」

FOMO是fear of missing out縮寫，意思是害怕錯過機會。對許多投資人而言，這波台股漲勢已不只是判斷企業獲利與產業前景，更像是一場「怕不上車就來不及」的群體情緒。

這波漲勢不只靠自有資金推動，還有大量低利貸款助燃。報導引述知情人士透露，許多券商特定貸款額度已觸及內部上限，只能要求投資人提高擔保品，並調升利率；一些被券商拒絕的投資人，則轉向銀行借錢，或解約金融商品，把更多現金投入股市。

彭博引述中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣股市顯然過熱，一旦股市突然重挫，許多把股票視為好賺錢工具的年輕投資人，恐怕會承受「毀滅性損失」。

更令市場警惕的是，台灣這波投機熱潮，正逼近2000年網路股泡沫破裂前的白熱程度。

過去12個月，台灣投資人向券商借錢買股的金額暴增160%，目前總額已接近2000年股市崩盤前的歷史高點；換句話說，不只借錢買股的人越來越多，增加速度還比當年網路泡沫破裂前更快。

這波160%的增幅，不只高於網路泡沫破裂前最後一年約50%的增幅，也超過南韓近期AI股熱潮下94%的增幅，顯示台灣散戶借錢投入股市的速度格外驚人。

投資人借錢買股需求太旺，也讓券商本身開始大舉籌錢，以支應放款需求。彭博彙整資料顯示，台灣券商今年已發行近12億美元債券，是2025年全年籌資金額的7倍以上；部分券商甚至轉向聯貸市場等較不常見的籌資管道，今年相關交易速度也創下空前紀錄。

即使台股仍持續走高，風險跡象已開始浮現。因股票交易引發的投資人違約金額，6月已增加逾1倍，超過新台幣20億元（約6318.6萬美元），創下2019年開始公布資料以來最高單月紀錄。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）警告，若AI動能消退，衝擊不會只停留在股市。券商可能承壓，家庭消費可能下降，台灣也恐怕因出口放緩而拖累經濟成長。

不過，對多數台灣投資人來說，這些風險目前仍顯得遙遠。多數銀行與券商分析師仍預期，台股未來幾個月還會續漲；其中高盛近期也給予台股「買進」建議。

精華 FAQ

  • 主因是AI與台積電概念帶動台股暴漲，許多投資人害怕錯過行情，形成強烈FOMO心理，於是轉向融資、貸款甚至解約商品，加碼押注股市。

  • 彭博指出，台股已接近網路泡沫破裂前的狂熱程度，一旦AI題材降溫，槓桿資金恐引發急跌，進而造成券商壓力、家庭財富縮水與經濟放緩。

  • 過去12個月借錢買股金額暴增160%，6月違約金額超過新台幣20億元創新高，券商今年也已發行近12億美元債券籌資，顯示熱度極高。

AI 台積電 台股

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